Что посмотреть в Туле: топ достопримечательностей оружейной столицы

Портал Myslo подготовил список мест, которые обязательно стоит посетить туристам, даже если это визит на один день.

Тула традиционно славится своими пряниками, самоварами и оружием. Но мало кто знает, что в небольшом индустриальном городе есть много других интересных мест, в которых стоит побывать.

Тульский кремль

www.museum-tula.ru

Начнем путешествие с главной достопримечательности города – Тульского кремля. Здесь можно не только прогуляться и посмотреть на кремль изнутри, но и организовать экскурсию. Можно выбрать одну из нескольких обзорных экскурсий вместе с гидом или посмотреть экспозиции, расположенные в атриуме. А после экскурса в историю не забудьте заглянуть в сувенирную лавку за традиционными сладостями или самоваром (куда ж без него!).

Музей пряников

www.mpryanika.com

Ну и куда ж без пряников в Туле? Обязателен к посещению Музей международного пряника. Мы рекомендуем записаться на мастер-класс по изготовлению самого тульского лакомства. А еще при музее есть магазин, в котором можно приобрести пряник любого размера и белевскую пастилу.

Казанская набережная

Это главное пешеходное пространство Тулы. Здесь есть несколько обзорных мостов, с которых открывается вид на Упу, кремль и новое здание Музея оружия. Обязательно поднимитесь на них, чтобы сделать несколько классных снимков. А еще приходите на набережную вечером. Вечером включается иллюминация, что сразу добавляет несколько пунктов к праздничному настроению.

И еще один совет. Если соберетесь на прогулку, не забудьте заглянуть в местное кафе за чашечкой латте с тульским пряником. Этот напиток пользуется популярностью как у коренных туляков, так и у гостей оружейной столицы.

Музейный квартал на ул. Металлистов

Далеко не уходим, а идем прямиком на ул. Металлистов. Совсем недавно по этой улице передвигались только автомобили. Но с недавних пор ее превратили в пешеходное пространство, здесь же открыли несколько модных кафе и ресторанов.

А что еще примечательно, некоторые исторические дома на ул. Металлистов отдали под филиалы четырех федеральных музеев – Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В. Д. Поленова. Неплохая альтернатива – посетить музеи, не выезжая из города.

«Искра»

Дальше в нашем списке городское пространство «Искра». Здесь расположились всевозможные бары, рестораны и кафе на любой вкус и кошелек. К примеру, можно взять на пробу пиццу по-неаполитански в одном месте или в чайной взять чай, заваренный на травах Тульской области, и настоящий Анковский пирог.

Но помимо всевозможных заведений здесь еще и очень красиво. Вечером включают иллюминацию, и всё пространство наполняется теплым ламповым светом. Еще одна точка, чтобы сделать несколько классных фотографий.

Музей оружия

www.museum-arms.ru

Старый Музей оружия располагался прямо в кремле, но в 2012 году открылось новое здание, которое вы увидите в любом случае, – сложно не заметить постройку в виде огромного шлема. Мы настоятельно рекомендуем взять экскурсию, особенно если вы не отличаете мушкет от автомата Калашникова. Там вам расскажут и про визит Петра I в 1712 году (он-то и постановил открыть в Туле оружейный завод), и про легендарный пистолет ТТ, и про мастера Левшу, который подковал блоху, и про зенитные установки. В общем, увлекательно даже для пацифистов.

Белоусовский парк и экзотариум

www.tulazoo.ru

В парке можно не только прогуляться (а тут есть где), но и взять напрокат лыжи или коньки. Кстати, в этом году площадь катка увеличили, и теперь по парку можно гулять прямо на коньках.

А еще на территории парка расположился экзотариум. Это зоопарк рептилий и амфибий. Туда стоит сходить с детьми, особенно если они не очень боятся змей или недавно прочитали первую часть «Гарри Поттера». Новое здание экзотариума как раз открылось в Центральном парке им. П. П. Белоусова, так что это отличный повод прогуляться еще и там.