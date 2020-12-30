Как правильно загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось?

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Мы решили рассказать вам об эффективных способах превращения желаемого в действительное от тульских психологов.

Наверное, каждый из вас загадывает желания под бой курантов. У кого-то они регулярно сбываются, у кого-то через раз. Что нужно сделать за ту минуту, что отделяет один год от другого (мелодия перед началом боя длится 20 секунд, а на 12 ударов приходится 40 секунд)?

Лариса Милова, практический семейный психолог с 25-летним стажем, процессуальный психотерапевт, психолог-генетик и травмотерапевт, один из авторов блога о психологии на Myslo:

Есть очень точная поговорка: «Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным». Когда мы знаем, что именно мы хотим, нам легче это найти. Например, если вы знаете, что хотите купить себе красное платье, то вы будете замечать все красные вещи в магазинах и быстрее купите, что вы хотите. Если же вы не знаете, что именно хотите купить, то, скорее всего, потеряете время, прогуливаясь по торговому центру. Так и с желаниями.

Мы можем получить только то, что уже «есть в нашей голове».

Другими словами, мы обычно реализуем то, что согласуется с нашими бессознательными желаниями (часто возникает противоречие между сознательными желаниями и бессознательными потребностями). И чтобы избежать этих противоречий, нужно правильно сформулировать желание. И лучше — заранее! Потому что тех секунд, когда вы будете разливать шампанское по бокалам под бой курантов, точно не хвалит.

Выделите себе время в предпраздничной суете до наступления нового года и задайте вопрос «чего я хочу».

Запишите все, что приходит в голову. Ответов должно быть много. Пишите, не обращая внимания на внутреннего критика.

Затем рассортируйте ответы:

отбросьте то, что относится к навязанным стереотипам. Например, какие-то желания относятся к родительским установкам, а вы на самом деле хотите другого. Что-то будет навязано общественным мнением — то, что считается модным сейчас, но это не ваше желание.

уберите те желания, которые противоречат вашим ценностям и другим поставленным целям. Иначе неизбежно встретитесь с внутренним сопротивлением.

перечитайте написанное, представьте, что произойдёт, если это сбудется в новом году. Прислушайтесь к ощущениям: это правда, то, что вы хотите?

Теперь о том, как именно нужно формулировать свои мечты и желания, чтобы они сбывались.

Желание должно быть конкретным, четко сформулированным. Не «зарабатывать много», а «зарабатывать ??? тыс. руб. в месяц». Или вместо «хочу поменять машину» — «хочу купить новую мазду Х5 в такой-то комплектации в мае». Но при этом желание должно быть достижимым с точки зрения внешних и внутренних ресурсов. Например, желание получить миллион долларов в следующем году при условии, что у вас не получается даже попросить у начальства прибавку к своей небольшой зарплате, вряд ли сбудется.

В формулировке не используйте частицу «не» — наш мозг не очень понимает эту частицу, он ее как будто не читает. Вместо «не болеть» правильно писать «быть здоровым». И не формулируйте желание «от проблемы». Например, вместо «чтобы меньше работать» напишите «получать удовольствие от работы».

Нарисуйте в мыслях картинку сбывшейся мечты — в деталях, с подробностями. Представьте, как вы выглядите после исполнения желания, как чувствуете, где вы, кто рядом с вами, как вы рассказываете друзьям об исполнении желания и т. п.

Загадывая желание под бой курантов, представляйте эту картинку и проговаривайте про себя четко сформулированное желание.

А самое же главное правило исполнения желания — нужно особое разрешение. Разрешение себе, внутри, быть счастливым. Без него все бесполезно.

Анжела Харитонова, практикующий психолог, астролог:

- Когда до наступления Нового года осталось 5 минут, напишите на листе бумаги свое самое заветное желание. Одно — если оно глобальное и на него надо много сил. Три — если желания помельче, например, покупка кухонного гарнитура или похудение на 5 кг. Четко представьте, как желания сбываются. Подожгите лист на пламени свечи, пепел развейте по ветру (с балкона, например). Некоторые щепотку пепла добавляют в бокал шампанского и выпивают под бой курантов. Здесь нет волшебства (хотя чуть-чуть магии все-таки, наверное, есть, новогодняя ночь все-таки) — дело в подсознании. Когда человек совершает ритуал, он программирует себя на определенное будущее.

Есть альтернатива бокалу с шампанским — под каждый бой курантов съедать по виноградине, мысленно проговаривая и представляя свое желание.

Записывая свои желания и цели на листке бумаги, вы программируете левое полушарие мозга. Оно отвечает за логику и конкретику.

Представляя образы, картинки будущего, вы даете команды правому полушарию. Правое полушарие отвечает за интуицию, творчество, ресурсы подсознания.

Если левое полушарие знает 1−2 способа добиться желаемого, то правое способно найти их очень много и выбрать кратчайший путь к цели.

Поэтому лучше не загадывать сам способ получения желаемого, а предоставить это подсознанию. Пусть придет любовь, но вы не знаете, где именно вы ее встретите.

Пусть вы будете зарабатывать энную сумму в месяц, а что именно позволит вам повысить доходы — не загадывайте.

Иногда мы хотим и боимся чего-то одновременно: «Хочу машину, а страшно ездить», «Хочу ребенка, но страшно лишиться карь­еры». Страхи отбирают массу энергии от желания. Хотите добиться цели — победите страхи! А вот вера в то, что желание сбудется, увеличивает вашу энергию в несколько раз.