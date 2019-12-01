Как особые дети учатся дистанционно

Как и в любой школе, каждый ребенок в Центре дистанционного образования учится, выполняет домашние задания, сдает ЕГЭ, получает аттестат об основном и среднем общем образовании.

Особенностей здесь всего две: учителей в три раза больше, чем учеников, а форма обучения – дистанционная.

В ноябре Тульский центр дистанционного образования, работающий на базе Тульского областного центра образования, отпраздновал свое 10-летие. Сейчас уже дистанционное обучение ни у педагогов, ни у родителей не вызывает сомнений и страхов, но в 2009 году к нему многие относились скептически.Спустя годы можно говорить уверенно: для детей, которые по разным причинам вынуждены обучаться на дому, теперь открыт бескрайний горизонт возможностей.

Наталия Буриличева – Наш центр был создан 5 августа 2009 года. Первых учеников набрать было нелегко, – рассказывает директор центра Наталия Буриличева. – Тогда единственной формой обучения детей с особенностями развития было надомное образование, и все родители хорошо знали, как проходят эти занятия. Перейти на новую форму обучения многим было страшно. Получится ли у ребёнка через экран компьютера освоить школьную программу? Не потеряет ли он интерес к учебе? Да и самим педагогам было нелегко привыкнуть к новому формату работы.

В первый год из 600 юных туляков, находившихся на домашнем обучении, первопроходцами стали только 20, в числе первых учеников была и 6-летняя Вероника Бондарева.

– Мы не планировали поступать в школу так рано, хотя Вероника уже писала печатными буквами, читала, считала, – рассказывает Ирина Александровна, мама Вероники. – В середине августа мне позвонили из центра и предложили дистанционное обучение. Мы согласились. Поначалу Вероника не хотела заниматься, но через какое-то время она втянулась. Несмотря на то, что в конце первого класса мы с ней большую часть учебного года пролежали в больнице, она не отстала и ни разу потом не осталась на второй год. Хочу сказать, какие внимательные у нас учителя! Если вдруг какая-то тема непонятна, то они будут объяснять ее до тех пор, пока ребенок не поймет.

Сейчас Вероника – уже ученица 10-го класса. За годы учебы собрала внушительную папку с грамотами за призовые места в различных конкурсах:

– Мой учебный день проходит точно так же, как и у любого другого ребенка, который учится в школе. Встаю в 7 утра, завтракаю, включаю компьютер. Вместо звонка на урок в 8.30 раздается первый звонок из скайпа. Так начинаются занятия и длятся до часу дня, каждый урок по 30 минут и 10 минут перемена. Любимые мои предметы – история и литература. Особенно интересны мне биографии писателей, они все неординарные личности и многим пришлось в жизни пройти через различные испытания.

Вероникина мечта – стать учителем истории и так же дистанционно вести уроки.

Но в Тульском педагогическом университете дистанционное обучение есть не на всех факультетах, а очно или заочно учиться Веронике будет сложно, поэтому пока она планирует получить высшее образование в ТулГУ так же, в дистанционном режиме.

Многие выпускники центра после получения диплома о среднем образовании поступили в высшие учебные заведения. Среди них Антон Редин, он был одним из первых учеников и выпускников центра. Сейчас он закончил уже два вуза: Владимирский университет им. Столетовых (IT-факультет) и ТулГУ (факультет физкультуры, спорта и туризма). Сегодня он работает инструктором в частной школе горных лыж и сноуборда, является чемпионом России по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине сноуборд-кросс слалом и сноуборд-кросс, победителем соревнований по пауэрлифтингу.

Почти 250 детей сейчас обучаются дистанционно, а коллектив центра состоит из более чем ста талантливых педагогов.

– Объем знаний дистанционного образования ничем не отличается от того, которое дает обычная школа, – рассказывает Наталия Буриличева. – Несмотря на то, что во время уроков обучающиеся находятся дома, они все знакомы и общаются друг с другом. У них есть общие чаты, где они переписываются и созваниваются, кроме этого, они всегда приезжают на конкурсы, олимпиады и праздники, которые мы регулярно проводим. Наши дети активно включаются в процесс подготовки к праздничным концертам. Мы организовываем для них экскурсионную программу. Одно из преимуществ нашего центра в том, что мы каждому ученику предоставляем всё необходимое оборудование для учебы: компьютерную технику, адаптированную под заболевание ребенка, учебную литературу. Второе преимущество – экономия времени. Не нужно ждать, когда придет домой учитель, повесит пальто, разуется. Вместо этого четкое расписание занятий, которые всегда проводятся один на один: учитель и ученик.

Мы пришли в центр во время урока.

Вместо учеников за партами в наушниках перед мониторами сидят учителя, в классе стоит легкое жужжание – каждый педагог тихо ведет беседу по скайпу.

Здесь нет привычной школьной доски и мела, вместо них электронный планшет, а наглядные пособия заменяют презентации, которые доступны ученикам через специальный учебный модуль.

Инна Владимировна Сивохо – учитель начальных классов. В центре работает с 2011 года. Вспоминает, что, несмотря на то, что имела большой опыт работы в обычной школе, свой первый урок в центре ждала с большим волнением:

– Мы же работаем с разными детьми, поэтому тут единого метода преподавания быть не может. Одни усваивают материал быстрее, другие медленнее. Программу подстраиваем под каждого ученика, с учетом его заболевания на базе учебного модуля создаем учебный курс, где хранятся все материалы по пройденным темам. Сокращенный 30-минутный урок тоже требует иного построения процесса, чтобы успеть за это время и проверить домашнее задание, и объяснить новую тему. Для меня самое главное в этой работе то, что дети отвечают нам взаимностью на любовь, которую мы им дарим.

Валерий Николаевич Дюбин девять лет преподает ученикам центра русский язык и литературу. За эти годы, как и многие другие педагоги, чтобы суметь понять ученика, освоил, в том числе, и шрифт Брайля:

– У меня есть сейчас один ученик, который не видит. Если пишем проверочную, то он делает ее на компьютере, используя шрифт Брайля, распечатывает и высылает ее фотографию, а я проверяю ее по таблице знаков.

Для ребят мы не просто учителя, мы – друзья, они советуются с нами при выборе будущей профессии, рассказывают свои новости.

Даже после выпуска они продолжают писать нам, поздравлять с праздниками, что очень приятно!

Валентина Борисовна Буталова преподает музыку и искусства в Центре дистанционного образования уже пять лет. Она одна из немногих учителей, которые уроки ведут не в центре, а из дома. Нагрузка большая, в некоторые дни уроки длятся с 10.00 и до 18.00. Но при этом признается: несмотря ни на что, она очень любит свою работу и учеников, потому что нет ничего ценнее, чем ощущение нужности того, что делаешь. В этом году Валентина Борисовна стала победителем конкурса «Лучший учитель Тульской области».

– Музыку преподавать дистанционно нелегко. Это и задержка звука через интернет, и другие сложности с учетом специфики особенностей каждого ученика. Но все трудности можно преодолеть, потому что детям мой предмет действительно интересен. Мы с ними поем, слушаем музыку, обсуждаем ее. У меня есть несколько звездочек, которые вообще не умели петь, а теперь выступают на всех наших праздниках. Есть ребята, которым родители купили музыкальные инструменты, и они вместе со мной освоили их. За пять лет работы в центре я ни разу не пожалела, что пришла сюда: дети любят меня, и я их очень люблю.

Юбилей Центр дистанционного образования отметил 7 ноября. На праздник по этому случаю съехались почти все выпуск­ники, учащиеся и родители, а это около 200 человек. Каждый из них хотел сказать спасибо педагогам, которые сотворили настоящее чудо и подарили им путевку в обычную жизнь.