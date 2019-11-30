Новогодний утренник для ваших детей: весело, ярко, волшебно!
Подарите вашему ребенку волшебный Новый год! Выбирайте подходящее место для праздника в специальном обзоре Myslo и позвольте случиться новогоднему чуду.
«Хлоп-Топ»
Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк»
В программе: поздравление, музыкальные игры, конкурсы, загадки, вручение подарка.
Продолжительность программы: от 15 до 30 минут (в зависимости от количества детей).
Целых четыре праздничных представления с подарком на выбор: мастер-класс или шоу-программа, банкетная комната на три часа бесплатно и веселье целый день по суперцене — от 890 рублей!
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«В гостях у сказки»: развлекательная программа + мастер-класс
Анимационные игры и задания (танец Снежинок и снежков, гигантская снежинка исполнения заданий, лыжная эстафета, катапульта сосулек), мастер-класс (елочное украшение), настоящий Дед Мороз.
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«По следам Деда Мороза»: развлекательная программа + снежно-бумажное шоу
Анимационные игры и задания (новогодние эстафеты со снежками, танцы «Заморозки», морковный дартс, пазл-письмо Деда Мороза), снежно-бумажное шоу, настоящий Дед Мороз.
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«Хранители времени»: развлекательная программа + мастер-класс
Два ведущих: Санта Клаус
и М. С. Эльф, творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, мастер-класс (новогодняя фоторамка- календарь).
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«Битва за посох»: развлекательная программа + поролоновое музыкальное шоу
Два ведущих: Дед Мороз и Мышиный Король, творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, поролоновое музыкальное шоу.
«Джунгли Парк» приглашает всех гостей с 23 по 30 декабря на бесплатные мастер-классы и новогодние утренники!
С 16 декабря по 12 января «Джунгли Парк» приглашает принять участие в акции «Время чудес»: при покупке безлимитного билета каждый маленький гость получит купон с секретным подарком!
Тула, ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан»)
+7 (920) 777-37-27
Парк развлечений «Хлоп-Топ»
«Хлоп-Топ» — это огромное игровое пространство для детей с сумасшедшими горками на ватрушках, батутным комплексом, детским скалодромом и множеством других развлечений.
На Новый год «Хлоп-Топ» дарит особенный подарок — бесплатные анимационные программы!*
*посетитель оплачивает входной билет на ребенка по тарифу дня
О новогоднем веселье ваших детишек позаботятся аниматоры, гости оплачивают только входной билет. Детей поздравят знакомые мультяшные персонажи, и юные зрители смогут почувствовать себя частью представления. Будет ярко!
Для школ, детских садов, секций и просто больших компаний (от 15 детей) действует специальное предложение — безлимитный билет всего за 400 р!
Новогодняя поздравительная открытка от Мишки для вашего ребенка и его друзей
У ребенка день рождения на новогодние праздники? Не беда! Мишка рад поздравить и вынести торт ребенку!*
Новогодний Мишка поздравит вашего ребенка с Новым годом и вручит ему подарок.
*услуга платная, подарок и/или торт предоставляется родителем
Тула, ул. Галкина, 1д
+7 (910) 150-06-30