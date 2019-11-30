Новогодний утренник для ваших детей: весело, ярко, волшебно!

Подарите вашему ребенку волшебный Новый год! Выбирайте подходящее место для праздника в специальном обзоре Myslo и позвольте случиться новогоднему чуду.

«Джунгли Парк»

«Хлоп-Топ»

Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк»

Отмечайте Новый Год в «Джунгли Парке»: подарите детям фейерверк

Новогодняя поздравительная открытка от настоящего Деда Мороза для вашего ребенка и его друзей

Подарите детям встречу с Дедом Морозом во время визита в парк. Дедушка выслушает стишок или песенку, похвалит за примерное поведение, пожелает исполнение мечтаний и, конечно, вручит подарок (предоставляется родителем).

В программе: поздравление, музыкальные игры, конкурсы, загадки, вручение подарка.

Период проведения: с 21 декабря 2019 года по 5 января 2020 года (по предварительному заказу).

Продолжительность программы: от 15 до 30 минут (в зависимости от количества детей).

Новогодние утренники для классов, детских садов, секций и больших компаний

Целых четыре праздничных представления с подарком на выбор: мастер-класс или шоу-программа, банкетная комната на три часа бесплатно и веселье целый день по суперцене — от 890 рублей!

Для дошколят:

«В гостях у сказки»: развлекательная программа + мастер-класс

Анимационные игры и задания (танец Снежинок и снежков, гигантская снежинка исполнения заданий, лыжная эстафета, катапульта сосулек), мастер-класс (елочное украшение), настоящий Дед Мороз.

Анимационные игры и задания (танец Снежинок и снежков, гигантская снежинка исполнения заданий, лыжная эстафета, катапульта сосулек), мастер-класс (елочное украшение), настоящий Дед Мороз. «По следам Деда Мороза»: развлекательная программа + снежно-бумажное шоу

Анимационные игры и задания (новогодние эстафеты со снежками, танцы «Заморозки», морковный дартс, пазл-письмо Деда Мороза), снежно-бумажное шоу, настоящий Дед Мороз.

Для ребят постарше:

«Хранители времени»: развлекательная программа + мастер-класс

Два ведущих: Санта Клаус и М. С. Эльф , творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, мастер-класс (новогодняя фоторамка- календарь).

Два ведущих: Санта Клаус , творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, мастер-класс (новогодняя фоторамка- календарь). «Битва за посох»: развлекательная программа + поролоновое музыкальное шоу

Два ведущих: Дед Мороз и Мышиный Король, творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, поролоновое музыкальное шоу.

«Джунгли Парк» приглашает всех гостей с 23 по 30 декабря на бесплатные мастер-классы и новогодние утренники!

Каждый день с 23 по 28 декабря с 16.00 до 19.00 весельчаки гномы

ждут на бесплатные мастер-классы в Мастерской Деда Мороза.

29 декабря в 16.00 — новогодний утренник «В гостях у Деда Мороза», программа для детей до 7 лет.

30 декабря в 19.00 — новогодний утренник «Новогодний хайп», программа

для детей от 8 лет.

С 16 декабря по 12 января «Джунгли Парк» приглашает принять участие в акции «Время чудес»: при покупке безлимитного билета каждый маленький гость получит купон с секретным подарком!

Тула, ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан»)

+7 (4872) 77-33-37

+7 (920) 777-37-27

tula.jupark.ru

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Парк развлечений «Хлоп-Топ»

«Хлоп-Топ» — это огромное игровое пространство для детей с сумасшедшими горками на ватрушках, батутным комплексом, детским скалодромом и множеством других развлечений.

На Новый год «Хлоп-Топ» дарит особенный подарок — бесплатные анимационные программы!*

*посетитель оплачивает входной билет на ребенка по тарифу дня

О новогоднем веселье ваших детишек позаботятся аниматоры, гости оплачивают только входной билет. Детей поздравят знакомые мультяшные персонажи, и юные зрители смогут почувствовать себя частью представления. Будет ярко!

новогоднее расписание

22 декабря, 14.00 — анимационная программа «Крейзи-ёлка»

22 декабря, 14.00 — анимационная программа «Супергеройский новый год»

28 декабря, 18.30 — новогодний спектакль «Холодное сердце»

29 декабря, 14.00 — анимационная программа «Крейзи-ёлка»

31 декабря, 13.00 — анимационная программа «Новогодний переполох»

2 января, 14.00 — спектакль «Новогодние приключения Алладина»

3 января, 14.00 — анимационная программа «Дед Мороз, Снегурочка и Микки Маус»

5 января, 14.00 — анимационная программа «Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик»

7 января, 12.00 — спектакль «Снежная королева»

8 января, 15.00 — сказка «Морозко»

Галерея показать все фотографии 8 Для школ, детских садов, секций и просто больших компаний (от 15 детей) действует специальное предложение — безлимитный билет всего за 400 р! А еще в парке «Хлоп-Топ» работает новогодняя почта Деда Мороза. С 1 по 31 декабря приносите письма Деду Морозу и получите гарантированный подарок!* * о подробностях акции читайте в официальной группе «Хлоп-Топ» ВКонтакте Новогодняя поздравительная открытка от Мишки для вашего ребенка и его друзей У ребенка день рождения на новогодние праздники? Не беда! Мишка рад поздравить и вынести торт ребенку!* Новогодний Мишка поздравит вашего ребенка с Новым годом и вручит ему подарок. *услуга платная, подарок и/или торт предоставляется родителем

Тула, ул. Галкина, 1д

+7 (910) 150-06-30

hloptop.ru

hloptop71@mail.ru

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