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Новогодний утренник для ваших детей: весело, ярко, волшебно!
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Новогодний утренник для ваших детей: весело, ярко, волшебно!

Подарите вашему ребенку волшебный Новый год! Выбирайте подходящее место для праздника в специальном обзоре Myslo и позвольте случиться новогоднему чуду.

«Джунгли Парк»

«Хлоп-Топ»

 

Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк»

Отмечайте Новый Год в «Джунгли Парке»: подарите детям фейерверк
позитивных эмоций и море добрейших воспоминаний!
 
Новогодняя поздравительная открытка от настоящего Деда Мороза для вашего ребенка и его друзей
 
 
Подарите детям встречу с Дедом Морозом во время визита в парк. Дедушка выслушает стишок или песенку, похвалит за примерное поведение, пожелает исполнение мечтаний и, конечно, вручит подарок (предоставляется родителем).
 
В программе: поздравление, музыкальные игры, конкурсы, загадки, вручение подарка.
 
Период проведения: с 21 декабря 2019 года по 5 января 2020 года (по предварительному заказу).
Продолжительность программы: от 15 до 30 минут (в зависимости от количества детей).
 
Новогодние утренники для классов, детских садов, секций и больших компаний
 
 
Целых четыре праздничных представления с подарком на выбор: мастер-класс или шоу-программа, банкетная комната на три часа бесплатно и веселье целый день по суперцене — от 890 рублей!
 
Для дошколят:
  • «В гостях у сказки»: развлекательная программа + мастер-класс
    Анимационные игры и задания (танец Снежинок и снежков, гигантская снежинка исполнения заданий, лыжная эстафета, катапульта сосулек), мастер-класс (елочное украшение), настоящий Дед Мороз.
  • «По следам Деда Мороза»: развлекательная программа + снежно-бумажное шоу
    Анимационные игры и задания (новогодние эстафеты со снежками, танцы «Заморозки», морковный дартс, пазл-письмо Деда Мороза), снежно-бумажное шоу, настоящий Дед Мороз.
Для ребят постарше:
  • «Хранители времени»: развлекательная программа + мастер-класс
    Два ведущих: Санта Клаус и М. С. Эльф, творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, мастер-класс (новогодняя фоторамка- календарь).
  • «Битва за посох»: развлекательная программа + поролоновое музыкальное шоу
    Два ведущих: Дед Мороз и Мышиный Король, творческие задания, игры, танцевальные батлы и челлендж, поролоновое музыкальное шоу.
 
«Джунгли Парк» приглашает всех гостей с 23 по 30 декабря на бесплатные мастер-классы и новогодние утренники!
 
Каждый день с 23 по 28 декабря с 16.00 до 19.00 весельчаки гномы
ждут на бесплатные мастер-классы в Мастерской Деда Мороза.
29 декабря в 16.00 — новогодний утренник «В гостях у Деда Мороза», программа для детей до 7 лет.
30 декабря в 19.00 — новогодний утренник «Новогодний хайп», программа
для детей от 8 лет.
 
С 16 декабря по 12 января «Джунгли Парк» приглашает принять участие в акции «Время чудес»: при покупке безлимитного билета каждый маленький гость получит купон с секретным подарком!
 
Подробности читайте в афише на сайте и в группе ВКонтакте!
 
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Тула, ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан»)
+7 (4872) 77-33-37
+7 (920) 777-37-27

tula.jupark.ru

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Парк развлечений «Хлоп-Топ»

«Хлоп-Топ» — это огромное игровое пространство для детей с сумасшедшими горками на ватрушках, батутным комплексом, детским скалодромом и множеством других развлечений.

На Новый год «Хлоп-Топ» дарит особенный подарок — бесплатные анимационные программы!*

*посетитель оплачивает входной билет на ребенка по тарифу дня

О новогоднем веселье ваших детишек позаботятся аниматоры, гости оплачивают только входной билет. Детей поздравят знакомые мультяшные персонажи, и юные зрители смогут почувствовать себя частью представления. Будет ярко!

новогоднее расписание
22 декабря, 14.00 — анимационная программа «Крейзи-ёлка»
 
22 декабря, 14.00 — анимационная программа «Супергеройский новый год»
 
28 декабря, 18.30 — новогодний спектакль «Холодное сердце»
 
29 декабря, 14.00 — анимационная программа «Крейзи-ёлка»
 
31 декабря, 13.00 — анимационная программа «Новогодний переполох»
 
2 января, 14.00 — спектакль «Новогодние приключения Алладина»
 
3 января, 14.00 — анимационная программа «Дед Мороз, Снегурочка и Микки Маус»
 
5 января, 14.00 — анимационная программа «Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик»
 
7 января, 12.00 — спектакль «Снежная королева»
 
8 января, 15.00 — сказка «Морозко»
 
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Для школ, детских садов, секций и просто больших компаний (от 15 детей) действует специальное предложение — безлимитный билет всего за 400 р!
А еще в парке «Хлоп-Топ» работает новогодняя почта Деда Мороза. С 1 по 31 декабря приносите письма Деду Морозу и получите гарантированный подарок!*
* о подробностях акции читайте в официальной группе «Хлоп-Топ» ВКонтакте
 
 

Новогодняя поздравительная открытка от Мишки для вашего ребенка и его друзей

У ребенка день рождения на новогодние праздники? Не беда! Мишка рад поздравить и вынести торт ребенку!*

Новогодний Мишка поздравит вашего ребенка с Новым годом и вручит ему подарок.

*услуга платная, подарок и/или торт предоставляется родителем

 

Тула, ул. Галкина, 1д
+7 (910) 150-06-30

hloptop.ru

hloptop71@mail.ru

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Автор: Юлия Коршунова
сегодня, в 13:13 0
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