Актриса Ольга Павловец: «Между Голливудом и стейком выберу стейк»

Фото: Елена Канамина. Стиль: Екатерина Отт.

Билбордами с фотографией этой актрисы всё летом была завешана вся Тула: Ольга Павловец –одно из «лиц» популярного федерального телеканала. О прелестях и трудностях актерской профессии, секретах стройности и любимой косметике звезда рассказала в интервью нашему журналу.

— Ольга, какие фильмы с Вашим участием мы увидим в ближайшее время? В каких проектах снимаетесь?

– Уже несколько лет «на полке» лежит сериал «Ангел-Хранитель», где у меня одна из самых сложных и интересных ролей: я «прошла» путь героини от 17 до 90 лет! Очень жду его выхода на экраны. Сейчас в Петербурге идут съёмки сериала «Анонимный детектив», а недавно в Киеве закончила съемки проекта «Тайсон». Мне наконец удалось сыграть женщину-полицейского. Жалко, проект короткий, 4 серии, но вся наша команда надеется на продолжение.

Кадр из фильма «Сколько живет любовь», предоставлен пресс службой канала «Домашний».

– За полгода снялись в пяти проектах. Вас радует эта востребованность?

– Востребованность замечательна тем, что дает возможность выбора. Но, конечно, при таком графике нужна перезагрузка. После месяца плотных съемок в Киеве я на 5 дней уехала в Грузию, в тихое место вдали от цивилизации. Просыпаешься – горы за окном.

Выходишь на веранду, пьёшь кофе или красное сухое вино, а вокруг такая красота! Волшебство.

За четыре дня в Казбеги мне удалось получить новый импульс для работы.

– Приходится отказываться от интересных съемок из-за нехватки времени?

– Я уже и не помню, когда были такие обидные несостыковки. Разве что, когда меня утвердили в «Воронины», а я уже дала согласие сниматься в сериале «Анжелика», и соединить проекты не было возможности. Сработало, как мы, киношники, называем, «право первой ночи». «Анжелика» произвела впечатление на зрителя, меня до сих пор благодарят за эту роль, и я рада, что так сложилось.

– Правда, что в одном из недавних проектов Вы снимались с вашим папой? Вам легко работать вместе?

– Да, снимались в проекте «Тень» у режиссёра Павла Малькова. Мы с папой не работали вместе до этого, и вначале было смущение, которое в кадре исчезло. Мы нашли общий язык, как два равноправных партнера, никто ничего не корректировал, не давал советов. Деликатно относились к процессу, с уважением.

– Многие люди за жизнь меняют несколько профессий по разным причинам: устают от однообразия, хотят попробовать себя в разных сферах. Про актёров такое редко услышишь. Неужели эта профессия не может надоесть?

– Конечно, и актёры устают. Но не от профессии, потому что она необыкновенно интересна. Устаёшь от эмоционального перенапряжения, от необходимости всегда быть в тонусе.

На стене за спиной Ольги — картины, которые она нарисовала. Они висят в одном из питерских ресторанов грузинской кухни.

Пять месяцев я снималась в мелодрамах, а это непростой жанр. Были сложные роли с фатальными сюжетами, на пределе эмоций. Я это всё беру из себя. Иногда хотелось отключить телефон, удалиться из соцсетей, взять сыновей и уехать на несколько месяцев на море.

Но мыслей о смене профессии

пока нет.

Только недавно я стала ощущать отклик от зрителей, он мне дорог. То, что я делаю, небесполезно. Я хочу развиваться в профессии, заставлять зрителей задумываться о важном.

– Как Ваши сыновья переносят разлуку с Вами, особенно младший?

– Старший сын привык, что мама снимается, уезжает. Сейчас долго работала в Киеве и вижу, как Макар соскучился, ему хочется со мной поболтать, поделиться. Проявляет ласку, нежность. Андрюша тоже очень соскучился. Думала, что он меня забудет. Нет, сразу узнал.

Актриса с младшим сыном Андреем. Фото Ирины Истоминой.

– В инстаграм Вы часто рассказываете о косметике. А что самое незаменимое в Вашей косметичке?

– Самое важное для меня средство – для умывания и снятия макияжа. Никаким молочком или ватными дисками я не пользуюсь. Для меня необходимо именно водой умываться, до скрипа. Очищение лица на первом месте! Конечно, увлажняющий крем, защита в солнечную погоду. В моей косметичке есть всё по полной программе. Сейчас пользуюсь американской косметикой Obagi.

– Что Вы делаете, чтобы быть такой стройной?

– Себя я считаю женщиной с нормальным телосложением и природной мягкостью. Особых усилий не прикладываю: иногда хожу на горячую йогу, люблю массажи, обёртывания, спа-программы. Не злоупотребляю фастфудом, но могу себе позволить и пиццу, и тортик, если захочу.

Наверное, будь я внимательнее к ЗОЖ, выглядела бы на все сто. Снималась бы в голливудских боевиках в обтягивающих лосинах…

Но между Голливудом и вкусным сочным стейком выберу стейк. (смеется) Это, конечно, шутка. Я люблю получать удовольствие от жизни, а не мучить себя.

– Если у Вас свободен вечер, как его проведёте?

– В первую очередь, конечно, с детьми. Еще один выходной – с друзьями или любимым человеком. Могу посидеть дома, погулять, позаниматься йогой.

– Что делает Вас счастливой?

– Всё, от чего я получаю удовольствие. Сегодня укладывала младшего спать, он лежит у меня на руках, смотрит своими глазками, ручкой гладит меня по лицу. Я его целую в щёчку – и чувствую себя счастливой. Веду утром старшего в школу, держу за руку, он мне что-то весело щебечет – я счастлива. Или мы с детьми едем на автомобиле во время путешествия. Счастье. Сижу на террасе, смотрю на горы в Грузии – и я счастлива. Если рядом есть любимый человек – я счастлива. До бесконечности!

Досье «МГ»

Ольга Павловец, актриса.

Родилась 9 мая 1981 г. в Астрахани. Потомственная актриса: родители и бабушка с дедушкой связаны с актерской профессией.

Училась в институте театра, музыки и кинематографии в Санкт-Петербурге. С первых курсов играла в театре, работала на телевидении.

Первая работа в кино: эпизодическая роль в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Фильмография: «Стилет-2», «От 180 и выше», «Бандитский Петербург», «Афганский призрак», «Своя правда», «Анжелика», «Склифосовский», «Тайны следствия», «Куприн», «Ленинград 46», «Смешная жизнь», «Прости», «Ментовские войны», «Наше счастливое завтра» и др.

Семья: сыновья Макар и Андрей.

Любимый парфюм: Creed Aventus.

Сейчас читает: «Кот ушёл, а улыбка осталась» Георгия Данелии, «Тринадцатая сказка» Сеттерфилда.