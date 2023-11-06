Что бесит косметолога

Помогать людям быть красивыми – одно удовольствие. Но что-то в работе все-таки бесит. Что именно, мы узнали у врача-косметолога Алины Куровской. Читайте и запоминайте, чего лучше не говорить тому, кто делает вам уколы в лицо.



Алина Куровская, врач-косметолог.

Это вызывает привыкание!

Такой аргумент против косметологии озвучивают многие. Но привыкание вызывают не процедуры, а красивое отражение в зеркале. Косметология – не пластическая хирургия, она прекрасна тем, что эффект от большинства процедур имеет ограниченное время действия. И это плюс. Если что-то не нравится, можно это просто больше не делать.

Но люди жалуются, что ботокс стоит три месяца, губы нужно корректировать каждый год. Хочу напомнить: маникюр вообще нужно обновлять каждые две недели, но никто не говорит о привыкании. Почему же к морщинкам столько претензий?

Я хотела, но думала нет мест

Боялась написать, думала, что мест нет. Сама подумала, сама себе отказала, сама расстроилась. Эти диалоги сами с собой я «обожаю». Косметолог – не экстрасенс, если вы не напишете, мы не узнаем, что вы хотите на прием.

Голосовые сообщения

При записи на процедуру нужно обговорить много моментов: предпочтительное время, нюансы, пожелания. Озвучивать это в голосовых – неуважительно. Я сама даже в переписке с друзьями всю важную информацию всегда дублирую текстом.

Не представляю, чтобы к терапевту или кардиологу люди записывались с помощью голосовых сообщений. Так почему же врачу-косметологу можно наговорить всё, что беспокоит?!

Это что, платно?

Я всегда готова проконсультировать по простым моментам в переписке. Мне присылают фото губ, морщинок, высыпаний, это нормально. Встречаю клиента я тоже не со шприцем в руках, собираю анамнез, отвечаю на все вопросы. Но если клиент хочет полную консультацию без процедуры – это платная услуга.Не надо удивляться. Я училась девять лет, выделяю окошко для консультации. Это должно быть оплачено. Чужое время и знания надо уважать.

Введите мне это – сюда!



Прием любого врача начинается со сбора анамнеза, жалоб и симптомов. В косметологии все точно так же. Я жду от клиента информацию, хочу знать, какую проблему он хочет решить и какой результат получить. А дальше уже я, опираясь на свои знания и опыт, подбираю подходящие варианты и даю рекомендации.

Когда с порога клиент говорит, что и в каких количествах куда ему нужно ввести, это расстраивает меня, а когда это выходит за рамки дозволенного - раздражает! Если мой клиент сам не косметолог, конечно.

А можно без синяков?



Наш организм пронизывают кровеносные сосуды. Их очень много. Я работаю иглой. Она острая. Бывают, конечно, чудеса, когда мне удается выполнить процедуру и не оставить ни одного следа, но это случается крайне редко.

В 99% случаев синяки есть после всех инъекционных манипуляций. Это не страшно. Косметолог всегда расскажет, как сделать, чтобы они прошли быстрее.

Можно, если вы придете без сосудов. Я действительно не знаю, как отвечать на такой вопрос.

Ну бокальчик-то можно?



После каждой процедуры я даю подробные рекомендации для максимально быстрой реабилитации и качественного эффекта. Чаще всего на несколько дней нужно исключить солярии, бани, сауны и алкоголь. Это придумала не я, мир так устроен.

Когда меня начинают уговаривать «ну у мамы завтра день рождения, можно хотя бы бокальчик?», я чувствую себя косметологом-абьюзером, который не уважает маму.

Говорят, что техника безопасности написана кровью, то же самое и с рекомендациями косметолога, они написаны осложнениями, которые могут очень неприятно отразиться на лице. Так что давайте лучше без бокальчика!

А что бы ты сделала с моим лицом?

Любая посиделка в новой компании заканчивается моими консультациями. Это уже даже не бесит, а забавляет. Особенно, когда в деле мужчины. Они часто задают такие вопросы, а в конце непременно добавляют, что вообще-то за естественную красоту. В этом случае главное вовремя сменить тему, а то можно и подраться.

Отсутствие домашнего ухода

Работа в кабинете косметолога – только 50% успеха, остальное – домашний уход. Косметолог научит вас ухаживать за собой дома и подберет подходящие средства, но и вам нужно приложить усилия. Я не могу умыть человека так, чтобы хватило на месяц.

Вы же чистите зубы два раза в день? Очищать и увлажнять лицо тоже надо. Когда клиенты этого не делает, они не получают желаемый результат от процедур и остаются недовольными. Но я же говорила-а-а-а...

Обсуждения коллег

Я обожаю косметологов. Мне всегда интересно обсудить опыт с другими докторами. Кто какие новинки попробовал, куда ездил на обучение – это полезно знать. Но вместо конструктива часто вижу в соцсетях у коллег посты про то, что другие пользуются палеными препаратами, а оригинальные только у них, и образование у них самое высшее. Не надо так.

Я считаю, что повышать свою конкурентоспособность лучше красивыми работами и положительными отзывами, а не унижением других.

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