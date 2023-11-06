  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Что бесит косметолога - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Что бесит косметолога

Что бесит косметолога

Продолжаем знакомить вас с «бесячими» особенностями разных профессий.

Помогать людям быть красивыми – одно удовольствие. Но что-то в работе все-таки бесит. Что именно, мы узнали у врача-косметолога Алины Куровской. Читайте и запоминайте, чего лучше не говорить тому, кто делает вам уколы в лицо.

image (1).png
Алина Куровская, врач-косметолог.

Это вызывает привыкание!

Такой аргумент против косметологии озвучивают многие. Но привыкание вызывают не процедуры, а красивое отражение в зеркале. Косметология – не пластическая хирургия, она прекрасна тем, что эффект от большинства процедур имеет ограниченное время действия. И это плюс. Если что-то не нравится, можно это просто больше не делать.

Но люди жалуются, что ботокс стоит три месяца, губы нужно корректировать каждый год. Хочу напомнить: маникюр вообще нужно обновлять каждые две недели, но никто не говорит о привыкании. Почему же к морщинкам столько претензий?

Я хотела, но думала нет мест

Боялась написать, думала, что мест нет. Сама подумала, сама себе отказала, сама расстроилась. Эти диалоги сами с собой я «обожаю». Косметолог – не экстрасенс, если вы не напишете, мы не узнаем, что вы хотите на прием.

Голосовые сообщения

При записи на процедуру нужно обговорить много моментов: предпочтительное время, нюансы, пожелания. Озвучивать это в голосовых – неуважительно. Я сама даже в переписке с друзьями всю важную информацию всегда дублирую текстом.

Не представляю, чтобы к терапевту или кардиологу люди записывались с помощью голосовых сообщений. Так почему же врачу-косметологу можно наговорить всё, что беспокоит?!

Это что, платно?

Я всегда готова проконсультировать по простым моментам в переписке. Мне присылают фото губ, морщинок, высыпаний, это нормально. Встречаю клиента я тоже не со шприцем в руках, собираю анамнез, отвечаю на все вопросы. Но если клиент хочет полную консультацию без процедуры – это платная услуга.Не надо удивляться. Я училась девять лет, выделяю окошко для консультации. Это должно быть оплачено. Чужое время и знания надо уважать.

Введите мне это – сюда!

Прием любого врача начинается со сбора анамнеза, жалоб и симптомов. В косметологии все точно так же. Я жду от клиента информацию, хочу знать, какую проблему он хочет решить и какой результат получить. А дальше уже я, опираясь на свои знания и опыт, подбираю подходящие варианты и даю рекомендации.

Когда с порога клиент говорит, что и в каких количествах куда ему нужно ввести, это расстраивает меня, а когда это выходит за рамки дозволенного - раздражает! Если мой клиент сам не косметолог, конечно.

А можно без синяков?

Наш организм пронизывают кровеносные сосуды. Их очень много. Я работаю иглой. Она острая. Бывают, конечно, чудеса, когда мне удается выполнить процедуру и не оставить ни одного следа, но это случается крайне редко. 

В 99% случаев синяки есть после всех инъекционных манипуляций. Это не страшно. Косметолог всегда расскажет, как сделать, чтобы они прошли быстрее.

Можно, если вы придете без сосудов. Я действительно не знаю, как отвечать на такой вопрос. 

Ну бокальчик-то можно?

После каждой процедуры я даю подробные рекомендации для максимально быстрой реабилитации и качественного эффекта. Чаще всего на несколько дней нужно исключить солярии, бани, сауны и алкоголь. Это придумала не я, мир так устроен.

Когда меня начинают уговаривать «ну у мамы завтра день рождения, можно хотя бы бокальчик?», я чувствую себя косметологом-абьюзером, который не уважает маму.

Говорят, что техника безопасности написана кровью, то же самое и с рекомендациями косметолога, они написаны осложнениями, которые могут очень неприятно отразиться на лице. Так что давайте лучше без бокальчика!

А что бы ты сделала с моим лицом?

Любая посиделка в новой компании заканчивается моими консультациями. Это уже даже не бесит, а забавляет. Особенно, когда в деле мужчины. Они часто задают такие вопросы, а в конце непременно добавляют, что вообще-то за естественную красоту. В этом случае главное вовремя сменить тему, а то можно и подраться.

Отсутствие домашнего ухода

Работа в кабинете косметолога – только 50% успеха, остальное – домашний уход. Косметолог научит вас ухаживать за собой дома и подберет подходящие средства, но и вам нужно приложить усилия. Я не могу умыть человека так, чтобы хватило на месяц.

Вы же чистите зубы два раза в день? Очищать и увлажнять лицо тоже надо. Когда клиенты этого не делает, они не получают желаемый результат от процедур и остаются недовольными. Но я же говорила-а-а-а...

Обсуждения коллег

Я обожаю косметологов. Мне всегда интересно обсудить опыт с другими докторами. Кто какие новинки попробовал, куда ездил на обучение – это полезно знать. Но вместо конструктива часто вижу в соцсетях у коллег посты про то, что другие пользуются палеными препаратами, а оригинальные только у них, и образование у них самое высшее. Не надо так.

Я считаю, что повышать свою конкурентоспособность лучше красивыми работами и положительными отзывами, а не унижением других.

 

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность мы гарантируем.

Присылайте свои истории на наш редакционный ящик [email protected] с пометкой «Что бесит».

Сюжет: Что бесит
Что бесит пиарщика
Люди / Интервью
Что бесит пиарщика
28 октября, в 10:59, 18 2947 1
Что бесит ефремовцев?
Люди / Интервью
Что бесит ефремовцев?
21 октября, в 09:01, 50 13432 4
Что бесит ритуального агента
Люди / Интервью
Что бесит ритуального агента
7 октября, в 09:05, 37 14422 -2
Что бесит щёкинцев?
Обзоры / Места
Что бесит щёкинцев?
30 сентября, в 09:33, 40 16075 7
Автор:
вчера, в 10:00 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Актриса Ольга Прокофьева: «Мужчина не пройдет мимо женщины, у которой искрятся глаза!»
Актриса Ольга Прокофьева: «Мужчина не пройдет мимо женщины, у которой искрятся глаза!»
Где поесть вишневый пирог в Туле
Где поесть вишневый пирог в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;