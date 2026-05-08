В Тульской области работают около 2500 базовых станций мобильной связи. По уровню доступности интернета регион занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа.

По данным Росстата за 2025 год, 95,6% домашних хозяйств в Тульской области имеют возможность подключения к широкополосному интернету, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

В рамках региональной программы субсидирования операторов связи построено более 333 линий проводной связи в сельских населенных пунктах. Услуги связи теперь доступны более 88 000 сельским жителям.

Регион активно реализует федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». В 2024–2025 годах было установлено 56 базовых станций для населенных пунктов с числом жителей свыше 15 000 человек.

В 2026 году планируется увеличить количество базовых станций ещё на 45 единиц.