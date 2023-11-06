Актриса Ольга Прокофьева: «Мужчина не пройдет мимо женщины, у которой искрятся глаза!»

Фото Катерины Беловой.

«Смеясь, ликуя и бунтуя!..» — строчками из стихотворения Беллы Ахмадулиной назвала Ольга Прокофьева свою творческую встречу с узловчанами.

В уютной камерной обстановке Ольга Евгеньевна рассказала зрителям о своем детстве, о работе в любимом театре им. В. Маяковского, поделилась смешными театральными историями, вспомнила своих великих коллег: Наталью Гундареву, Валерия Гаркалина, Евгению Симонову, Светлану Немоляеву… Призналась, что очень благодарна судьбоносной роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». После этой работы она стала знаменитой и получила много предложений от режиссеров.

В конце вечера Ольга Прокофьева сфотографировалась со всеми зрителями, для каждого у нее нашлось доброе слово, улыбка. Ну, а затем она пригласила в свою гримерку журналистов «Слободы».

— Ольга, Вы в прошлом году стали народной артисткой России. Что для вас это звание?

— Как говорила великая наша актриса Татьяна Михайловна Карпова, когда ей дали звание народной артистки: «Вы знаете, бодрит!» Вот и меня тоже, хоть это ответ с юмором, конечно. Вообще для меня это большая честь, потому что сейчас это звание дают малому количеству людей. По приказу или по пожеланию Президента звание народного артиста дают творческим людям выборочно. Поэтому я очень благодарна, что вот меня приметили, и театр мой хлопотал… Так что это звание я буду носить с гордостью, с достоинством. И, конечно же, это обязывает ещё больше и лучше трудиться.

— В 2015 году у нас в Туле на фестивале комедий «Улыбнись, Россия!» Вам дали специальный приз…

— Это чудесный фестиваль Аллы Суриковой. У Аллы Ильиничны я снималась в трех картинах, поэтому её приглашение на фестиваль было мне очень приятно. Это были замечательные эмоции. Помню, я уехала с огромным пряником, величиной в стол. Познакомилась с интересными людьми, с которым я не пересеклась бы нигде, кроме этого фестиваля. Я общались со знаменитым доктором Рошалем. Именно на этом фестивале была радость человеческого общения. Я прекрасно помню и фестиваль, и зрителей. Очень люблю в Туле зрителей.

— В этом году Вы отметили юбилей — 60 лет, выглядите Вы потрясающе. В чем секрет молодости и красоты?

— У женщины всегда должны быть светящиеся глаза! Нам никогда нельзя унывать, нельзя, чтобы глаза наши были поблёкшими, усталыми… Если у вас горят глаза, то мужчины тогда не замечают морщинок. А ещё есть афоризм хороший, я его очень люблю: «Улыбка — самый недорогой способ выглядеть привлекательно». Легкая улыбка озаряет лицо. Не надо бегать каждый день косметологу. Светящиеся глаза, улыбка — и вы всегда будете привлекательны. У меня зрительницы про фигуру спрашивали. Я говорю: «Дорогие мои, самые лучшие диеты — самые дешёвые. Надо поменьше кушать!»

— Ольга, где мы Вас увидим в ближайшее время?

— Летом у меня было четыре кинопроекта. «Развод по расчёту», досняли еще один сезон сериала «Алла, такси!». Сняли «Я знаю твои секреты. Ребус для Нины». Еще один, название не могу вспомнить… Это не полные метры, но добротные сериалы.

— Кино, театр, творческие встречи… Как Вы перезагружаетесь? У Вас есть хобби?

— Я горнолыжник! Жду зиму и когда встану на лыжи, я и на доске научилась кататься. Уже лет семь я катаюсь на сноуборде. Очень люблю нашу Розу Хутор. По возможности, если находятся в графике свободные дни, обязательно уезжаем туда. Это великолепные склоны, фантастические места. Никаких заграниц не надо. В наших краях все есть! Я иногда отсылаю друзьям фотографии, они спрашивают: «Какой это город в Швейцарии?» Я отвечаю: «Это Чита». Наша страна действительно удивительная, надо замечать, что перед нашим носом, перед глазами и этому радоваться.

Летом я катаюсь на велосипеде, очень люблю бассейн. Я не «тренажерно-зальный» человек.

— Ольга, Ваши пожелания всем нашим читателям…

— Ну что ж, готовимся к Новому году! Придумывайте заранее подарки, чтоб потом не суетиться. Ну и самое главное пожелание сейчас — всем нам добрых вестей и голубого неба. Надо понимать, что кому-то сейчас труднее, чем нам. Страшнее. Надо быть очень внимательным к близким людям, чтобы какой-то положительной энергетикой подкреплять друг друга, и в космос отсылать положительную энергетику. Она обязательно вернётся к нашим ребятам, которые сейчас делают главное дело для истории нашей страны.

из досье myslo

Ольга Евгеньевна Прокофьева

Родилась 20 июня 1963 г. в Одинцово, Московская область.

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Народная артистка Российской Федерации (2022).

Окончила ГИТИС (курс Андрея Гончарова и Марка Захарова). Училась на одном курсе с Анатолием Лобоцким, Еленой Мольченко.

С 1985 года — актриса театра им. Вл. Маяковского.

Стала известной после исполнения одной из главных ролей в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня» (2004—2008).

Личная жизнь: четыре года жила в гражданском браке с медиамагнатом Владимиром Гусинским. Была замужем за актёром театра им. Маяковского Юрием Соколовым. Сын Александр (1992 г. р.).

Избранная фильмография: «Униженные и оскорблённые», «Московские каникулы», «Дети Арбата», «Моя прекрасная няня», «Адъютанты любви», «Ненормальная», «Пончик Люся», «Срочно выйду замуж», «Любовь и Сакс».