Легенда балета Андрис Лиепа отпраздновал в Туле 55-летие

Фото Дмитрия Дзюбина.

Поздравить народного артиста с юбилеем приехали его ученики - артисты балета. Концерт получился волшебный, вдохновенный и очень чувственный. А после спектакля Андрис Лиепа пригласил журналистов в свою гримерку.

Проект «Русские сезоны» Андриса Лиепы существует уже 25 лет. За это время он восстановил 12 великолепных спектаклей, с которыми гастролирует по всему миру. Отрывки из некоторых артисты Андриса Лиепы привезли в наш город 1 апреля.

Красочные костюмы, безупречная подготовка, грация и пластика, одухотворенные, прекрасные лица… Туляки каждый танец принимали очень тепло и с благодарностью.

Поздравить Андриса Марисовича с юбилеем пришли и тульские звездочки балета — воспитанники хореографического ансамбля «Счастье детям».

После концерта, который длился более двух часов, Андрис Марисович ответил на наши вопросы.

- Андрис, поделитесь своими эмоциями сразу после концерта в Туле.

- Мы очень любим Тулу и с удовольствием сюда приезжаем. Наши российские города настолько не избалованы настоящим классическим искусством… Сюда приезжали танцевать Николай Цискаридзе и моя сестра Илзе Лиепа, но пол в концертном зале тогда был такой плохой, ощущение, что война шла... Мы очень мучились. А сейчас покрытие прекрасное, девочки могли даже фуэте сделать.

Мне кажется, что вот так провести субботний вечер с классическим искусством — это такой заряд! Человек всю неделю будет ходить с хорошим настроением.

Артисты, которых мы привозим, действительно не халтурят, а делают все по-настоящему, по-серьезному. Все они - мои ученики. И нет никакой разницы между тем, как они работают в Метрополитен-опера, Ковент-Гардене или Туле. Это очень важно. В нашей профессии по-другому нельзя. Сегодня ночью мы улетаем в Сочи — там будет такой же концерт.

Андрис Лиепа, 1980-е годы.

- Вы отметили юбилей - 55 лет. Как относитесь к цифрам?

- Нормально отношусь. У нас такая семейная история — папа очень рано ушел из жизни. Ему было 52 года, мне сейчас - уже на три года больше. Смерть папы для всех стала огромной потерей. Для нашей семьи в первую очередь и для артистов, ведь он мог еще работать и работать, учить, преподавать. Он был совершенно потрясающий. Мне кое-что от него передалось, но все-такие то поколение, которое еще до войны родилось, самое сильное. Мы послабее. Папа родился в 1936 году, и мы в Большом театре в декабре отметили его юбилей. Сегодня на концерт пришла одна любительница балета, принесла старые программки 70-х годов со «Спартаком», «Жизелью», где танцевал папа, она до сих пор их хранит. Мне это очень приятно.

- Дни рождения любите отмечать?

- Не так, как это принято у других людей. Я родился 6 января. Каждый год обязательно хожу на рождественскую службу в церковь, затем прихожу домой и отмечаю день рождения. Но застолья я не очень люблю.

Люблю юбилей на сцене, чтобы приехали друзья и поздравили тебя вот такими красивыми номерами.

Первый раз в этом году мы отметили юбилей 13 января в Тбилиси. Кстати, свое первое «Лебединое озеро» я станцевал именно в Тбилиси. Так вот, собрались звезды со всего мира и меня поздравили. Такие юбилеи я люблю. А потом, когда отмечал еще раз в Москве, пригласил друзей, нашел грузинский ресторан и посидели там после спектакля.

- Вы сегодня со сцены сказали, что сами закончили танцевать в 32 года, и по залу пронесся ропот — рано…

- Я разорвал крестовидную связку. Наша профессия очень опасная. Никто не знает, в какой момент что может случиться. Я бы с удовольствием танцевал дольше, но в 32 года я упал и получил такую серьезную травму. Мне сделали операцию, но когда связки нет, на сцене чувствуешь себя совершенно по-другому.

Зато я очень много сделал на поприще восстановления «Русских сезонов».

С одной стороны я жалею, что рано оставил сцену, но с другой стороны у меня остался запал, и я начал восстанавливать спектакли. На сегодняшний день восстановлено уже 12 спектаклей, они поставлены по всему миру, в том числе Марселе, Дрездене, Риме, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Софии, Тбилиси.

Я пытаюсь в современных условиях дать ощущение, что это нужно, что это интересно. Ищу единомышленников. После революции эти спектакли остались за границей. Русский танцовщик Михаил Фокин до 1942 года жил в Нью-Йорке, там поставил «Шопениану», «Половецкие пляски», «Петрушку». В Лондоне до сих пор идет «Жар-птица» в редакции русской балерины Тамары Карсавиной. Поэтому эти спектакли считаются западными. А мы после революции все отрезали и считали, что Дягилев остался за границей (Сергей Дягилев — русский театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева», антрепренёр. - Прим. авт.). Идеологически было неправильно их популяризировать. И только в перестроечные годы решили оглянуться назад и посмотреть, что лучшего было сделано в ХХ веке. Эти спектакли я возродил, и они уже считаются классикой.

- Вы работаете со многими артистами из разных театров. Самые сливки снимаете?

- К сожалению, не все любят работать. Есть артисты, которые очень талантливые, но... Я всегда беру тех людей, которые готовы после работы прийти в 10−11 часов вечера и еще порепетировать. Залов-то у нас мало. Спектакль заканчивается в десять, и есть еще два часа на репетиции.

- Тяжело…

- Да, зато есть результат. Это как в цирке. Люди начинают тренироваться и репетировать с пяти утра. Манеж одни, и если ты хочешь стать лучшим и добиться результатов, приди в пять часов утра — у тебя будет время. За границей проще — там за 15−20 долларов в час можно снимать залы.

- А с Михаилом Барышниковым, у которого вы работали, сейчас поддерживаете отношения?

- К сожалению, я из-за своего графика мало куда успеваю доехать. Моя дочь Ксения, ей 19 лет, недавно съездила в Ригу и посмотрела его спектакль, посвященный Иосифу Бродскому. Ей очень понравилось, она сфоткалась с Барышниковым (смеется). Я не успел — у меня были репетиции. Мишу очень уважаю, это профессионал с большой буквы.

- Андрис, как на долгие годы сохранить себя в отличной форме?

- Я, например, каждый день занимаюсь гимнастикой и у станка. Сейчас потеплеет, и я буду кататься на скейте и самокате — очень люблю! Нравится кататься и просто гулять на Ленинских горах (Воробьевы горы, - прим. авт.). Мы туда каждый день выезжали с отцом, вместе бегали. Даже сейчас после репетиций, ночью, часиков в 12, люблю прогуливаться пешком.

- В честь первого апреля вопрос-шутка. Николай Басков пел: «Натуральный блондин, на всю страну такой один!» Вас никогда не задевала такая постановка вопроса?

- Нет (улыбается). Коля создал себе удачный имидж. Меня иногда спрашивают: «Брат Баскова?» Я отшучиваюсь: «Нет, это он мой брат!» Мы с ним в очень хороших отношениях. Никогда вместе ничего не делали, но когда встречаемся, с удовольствием общаемся, он такой смешной и веселый.