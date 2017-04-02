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Легенда балета Андрис Лиепа отпраздновал в Туле 55-летие

Фото Дмитрия Дзюбина.

Легенда балета Андрис Лиепа отпраздновал в Туле 55-летие

Поздравить народного артиста с юбилеем приехали его ученики - артисты балета. Концерт получился волшебный, вдохновенный и очень чувственный. А после спектакля Андрис Лиепа пригласил журналистов в свою гримерку.

Проект «Русские сезоны» Андриса Лиепы существует уже 25 лет. За это время он восстановил 12 великолепных спектаклей, с которыми гастролирует по всему миру. Отрывки из некоторых артисты Андриса Лиепы привезли в наш город 1 апреля.
 
 
Красочные костюмы, безупречная подготовка, грация и пластика, одухотворенные, прекрасные лица… Туляки каждый танец принимали очень тепло и с благодарностью.
 
 
Поздравить Андриса Марисовича с юбилеем пришли и тульские звездочки балета — воспитанники хореографического ансамбля «Счастье детям».
 
После концерта, который длился более двух часов, Андрис Марисович ответил на наши вопросы.
 
- Андрис, поделитесь своими эмоциями сразу после концерта в Туле.
- Мы очень любим Тулу и с удовольствием сюда приезжаем. Наши российские города настолько не избалованы настоящим классическим искусством… Сюда приезжали танцевать Николай Цискаридзе и моя сестра Илзе Лиепа, но пол в концертном зале тогда был такой плохой, ощущение, что война шла... Мы очень мучились. А сейчас покрытие прекрасное, девочки могли даже фуэте сделать.
 
Мне кажется, что вот так провести субботний вечер с классическим искусством — это такой заряд! Человек всю неделю будет ходить с хорошим настроением.
 
Артисты, которых мы привозим, действительно не халтурят, а делают все по-настоящему, по-серьезному. Все они - мои ученики. И нет никакой разницы между тем, как они работают в Метрополитен-опера, Ковент-Гардене или Туле. Это очень важно. В нашей профессии по-другому нельзя. Сегодня ночью мы улетаем в Сочи — там будет такой же концерт.
 
Андрис Лиепа, 1980-е годы.
 
 
- Вы отметили юбилей - 55 лет. Как относитесь к цифрам?
- Нормально отношусь. У нас такая семейная история — папа очень рано ушел из жизни. Ему было 52 года, мне сейчас - уже на три года больше. Смерть папы для всех стала огромной потерей. Для нашей семьи в первую очередь и для артистов, ведь он мог еще работать и работать, учить, преподавать. Он был совершенно потрясающий. Мне кое-что от него передалось, но все-такие то поколение, которое еще до войны родилось, самое сильное. Мы послабее. Папа родился в 1936 году, и мы в Большом театре в декабре отметили его юбилей. Сегодня на концерт пришла одна любительница балета, принесла старые программки 70-х годов со «Спартаком», «Жизелью», где танцевал папа, она до сих пор их хранит. Мне это очень приятно.
 
 
- Дни рождения любите отмечать?
- Не так, как это принято у других людей. Я родился 6 января. Каждый год обязательно хожу на рождественскую службу в церковь, затем прихожу домой и отмечаю день рождения. Но застолья я не очень люблю.
 
Люблю юбилей на сцене, чтобы приехали друзья и поздравили тебя вот такими красивыми номерами.
 
Первый раз в этом году мы отметили юбилей 13 января в Тбилиси. Кстати, свое первое «Лебединое озеро» я станцевал именно в Тбилиси. Так вот, собрались звезды со всего мира и меня поздравили. Такие юбилеи я люблю. А потом, когда отмечал еще раз в Москве, пригласил друзей, нашел грузинский ресторан и посидели там после спектакля.
 
 
- Вы сегодня со сцены сказали, что сами закончили танцевать в 32 года, и по залу пронесся ропот — рано…
- Я разорвал крестовидную связку. Наша профессия очень опасная. Никто не знает, в какой момент что может случиться. Я бы с удовольствием танцевал дольше, но в 32 года я упал и получил такую серьезную травму. Мне сделали операцию, но когда связки нет, на сцене чувствуешь себя совершенно по-другому.
 
Зато я очень много сделал на поприще восстановления «Русских сезонов».
 
С одной стороны я жалею, что рано оставил сцену, но с другой стороны у меня остался запал, и я начал восстанавливать спектакли. На сегодняшний день восстановлено уже 12 спектаклей, они поставлены по всему миру, в том числе Марселе, Дрездене, Риме, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Софии, Тбилиси. 
 
 
Я пытаюсь в современных условиях дать ощущение, что это нужно, что это интересно. Ищу единомышленников. После революции эти спектакли остались за границей. Русский танцовщик Михаил Фокин до 1942 года жил в Нью-Йорке, там поставил «Шопениану», «Половецкие пляски», «Петрушку». В Лондоне до сих пор идет «Жар-птица» в редакции русской балерины Тамары Карсавиной. Поэтому эти спектакли считаются западными. А мы после революции все отрезали и считали, что Дягилев остался за границей (Сергей Дягилев — русский театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева», антрепренёр. - Прим. авт.). Идеологически было неправильно их популяризировать. И только в перестроечные годы решили оглянуться назад и посмотреть, что лучшего было сделано в ХХ веке. Эти спектакли я возродил, и они уже считаются классикой.
 
 
 
- Вы работаете со многими артистами из разных театров. Самые сливки снимаете?
- К сожалению, не все любят работать. Есть артисты, которые очень талантливые, но... Я всегда беру тех людей, которые готовы после работы прийти в 10−11 часов вечера и еще порепетировать. Залов-то у нас мало. Спектакль заканчивается в десять, и есть еще два часа на репетиции.
- Тяжело…
- Да, зато есть результат. Это как в цирке. Люди начинают тренироваться и репетировать с пяти утра. Манеж одни, и если ты хочешь стать лучшим и добиться результатов, приди в пять часов утра — у тебя будет время. За границей проще — там за 15−20 долларов в час можно снимать залы.
 

- А с Михаилом Барышниковым, у которого вы работали, сейчас поддерживаете отношения?
- К сожалению, я из-за своего графика мало куда успеваю доехать. Моя дочь Ксения, ей 19 лет, недавно съездила в Ригу и посмотрела его спектакль, посвященный Иосифу Бродскому. Ей очень понравилось, она сфоткалась с Барышниковым (смеется). Я не успел — у меня были репетиции. Мишу очень уважаю, это профессионал с большой буквы. 
 
 
- Андрис, как на долгие годы сохранить себя в отличной форме?
- Я, например, каждый день занимаюсь гимнастикой и у станка. Сейчас потеплеет, и я буду кататься на скейте и самокате — очень люблю! Нравится кататься и просто гулять на Ленинских горах (Воробьевы горы, - прим. авт.). Мы туда каждый день выезжали с отцом, вместе бегали. Даже сейчас после репетиций, ночью, часиков в 12, люблю прогуливаться пешком. 
 
- В честь первого апреля вопрос-шутка. Николай Басков пел: «Натуральный блондин, на всю страну такой один!» Вас никогда не задевала такая постановка вопроса?
- Нет (улыбается). Коля создал себе удачный имидж. Меня иногда спрашивают: «Брат Баскова?» Я отшучиваюсь: «Нет, это он мой брат!» Мы с ним в очень хороших отношениях. Никогда вместе ничего не делали, но когда встречаемся, с удовольствием общаемся, он такой смешной и веселый.
 
Из досье Myslo.ru

Андрис Марисович Лиепа
Родился 6 января 1962 г. в Москве.
Народный артист России.
Окончил Московскую государственную академию хореографии.
Восемь лет был солистом Большого театра.
Был дважды женат. Дочь Ксения (19 лет).
Партии в спектаклях «Щелкунчик», "Спящая красавица», "Жизель», «Иван Грозный», «Золотой век», «Раймонда», «Лебединое озеро», "Ромео и Джульетта».
Основатель Благотворительного фонда Мариса Лиепы.
Член попечительского совета фестиваля «Черешневый лес» и московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

 

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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 135
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 136
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 137
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 138
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 139
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 140
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 141
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 142
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 143
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 144
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 145
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 146
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 147
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 148
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 149
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 150
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 151
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 152
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 153
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 154
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 155
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 156
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 157
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 158
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 159
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 160
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 161
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 162
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 163
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 164
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 165
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 166
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 167
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 168
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 169
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 170
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 171
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 172
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 173
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 174
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 175
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 176
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 177
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 178
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 179
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 180
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 181
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 182
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 183
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 184
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 185
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 186
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 187
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 188
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 189
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 190
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 191
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 192
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 193
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 194
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 195
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 196
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 197
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 198
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 199
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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 212
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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 214
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 215
Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 216
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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 220
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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 226
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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 228
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Танцовщики Андриса Лиепы в Туле, Фото: 230
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Автор: Лариса Тимофеева, 2 апреля, в 13:12 0
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