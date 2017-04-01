«КYРСК»: литературное погружение на дно человеческой боли и безысходности

Фото Алексея Пирязева.

Горячие финские парни заканчивают гастрольный тур по российским городам. 31 марта группа «КYРСК» вступила в Туле, а заключительный концерт тура пройдет в Москве 1 апреля.

Название группы «KYPCK» — отсылка к городу, под которым развернулось одно из самых масштабных сражений в истории человечества, и одноимённой подводной лодкой, затонувшей во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

По словам вокалиста Эркки Сеппянена, группа хотела носить жёсткое, мужественное название, смысл которого понятен аудитории и за пределами России.

С 2007 года ведёт свою творческую летопись музыкальная группа под названием «КYPCK», избравшая ориентиром для своего выражения тонко чувствующий и мощно звучащий жанр под названием doom. Представители страны тысячи озер, вывели свою уникальную концепцию музыкального стиля, сделав к его основному наименованию приставку «концептуальный».

Лирика у коллектива полностью русскоязычная, несмотря на происхождение музыкантов, что как минимум любопытно. На данный момент группа записала 4 альбома: «Черно» (2009), «Ниже» (2011), «Имена на стене» (2014) и «Зеро» (2016).

В текстах группы исторические события истории преподносятся через призму финского менталитета и подаются на русском языке с металлическим звучанием. Если бы у русской истории был свой саундтрек, то для «КYРСКа» нашлось бы почётное место.

В Туле нашлись ценители русского языка с финским акцентом. На концерт собралось около 80 человек, что с одной стороны мало для такого редкого концерта, но зато, тем комфортнее было пришедшим.

Двери клуба открылись в 19.00 и перед выступлением северных гостей был разогрев от брянской группы «Анклав снов» (Doom/Death Metal, Gothic Doom Metal, Melancholic Doom Metal). Музыканты достойно взбодрили публику. В 21.00 на сцену вышли долгожданные финские парни. Песни с четырёх альбомов, общение с публикой, мелкие технические накладки, благодарные слушатели, парочка песен на бис и общее селфи с музыкантами — это был запоминающийся концерт.

Бас-гитарист коллектива Яске-Юля Раутио исполняет свои партии на инструменте всего с одной струной. Многие коллективы идут в пользу увеличения этого количества, используя и 12-струнные бас-гитары. «KYPCK» же напротив.

Корпус гитары Сами Лопакка по форме и внешнему виду напоминает автомат Калашникова. У инструмента имеется рукоять, курок, магазин и цевье.

В репертуаре группы есть композиция «Воскресение», где упоминается город Тула.

Сценические костюмы, имитируют военную форму Красной армии. А также автомобиль ВАЗ-2105, выполненный в тех же тонах (который был использован в съёмках клипа на композицию «1917»).

Бывший барабанщик Хийли Хийлесмаа является продюсером таких групп, как «Apocalyptica», «The 69 Eyes», «HIM», «Lordi», «Moonspell», «Sentenced».

Автор текста: Алексей Пирязев.