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«КYРСК»: литературное погружение на дно человеческой боли и безысходности

Фото Алексея Пирязева.

«КYРСК»: литературное погружение на дно человеческой боли и безысходности

31 марта в тульском рок-клубе «М2» состоялся концерт финской дум-метал группы «КYРСК». 

Горячие финские парни заканчивают гастрольный тур по российским городам. 31 марта группа «КYРСК» вступила в Туле, а заключительный концерт тура пройдет в Москве 1 апреля.

Название группы «KYPCK» — отсылка к городу, под которым развернулось одно из самых масштабных сражений в истории человечества, и одноимённой подводной лодкой, затонувшей во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

По словам вокалиста Эркки Сеппянена, группа хотела носить жёсткое, мужественное название, смысл которого понятен аудитории и за пределами России.

С 2007 года ведёт свою творческую летопись музыкальная группа под названием «КYPCK», избравшая ориентиром для своего выражения тонко чувствующий и мощно звучащий жанр под названием doom. Представители страны тысячи озер, вывели свою уникальную концепцию музыкального стиля, сделав к его основному наименованию приставку «концептуальный».

Лирика у коллектива полностью русскоязычная, несмотря на происхождение музыкантов, что как минимум любопытно. На данный момент группа записала 4 альбома: «Черно» (2009), «Ниже» (2011), «Имена на стене» (2014) и «Зеро» (2016).

В текстах группы исторические события истории преподносятся через призму финского менталитета и подаются на русском языке с металлическим звучанием. Если бы у русской истории был свой саундтрек, то для «КYРСКа» нашлось бы почётное место.

В Туле нашлись ценители русского языка с финским акцентом. На концерт собралось около 80 человек, что с одной стороны мало для такого редкого концерта, но зато, тем комфортнее было пришедшим.

Двери клуба открылись в 19.00 и перед выступлением северных гостей был разогрев от брянской группы «Анклав снов» (Doom/Death Metal, Gothic Doom Metal, Melancholic Doom Metal). Музыканты достойно взбодрили публику. В 21.00 на сцену вышли долгожданные финские парни. Песни с четырёх альбомов, общение с публикой, мелкие технические накладки, благодарные слушатели, парочка песен на бис и общее селфи с музыкантами — это был запоминающийся концерт.

 
  • Бас-гитарист коллектива Яске-Юля Раутио исполняет свои партии на инструменте всего с одной струной. Многие коллективы идут в пользу увеличения этого количества, используя и 12-струнные бас-гитары. «KYPCK» же напротив.
  • Корпус гитары Сами Лопакка по форме и внешнему виду напоминает автомат Калашникова. У инструмента имеется рукоять, курок, магазин и цевье.
  • В репертуаре группы есть композиция «Воскресение», где упоминается город Тула.
  • Сценические костюмы, имитируют военную форму Красной армии. А также автомобиль ВАЗ-2105, выполненный в тех же тонах (который был использован в съёмках клипа на композицию «1917»). 
  • Бывший барабанщик Хийли Хийлесмаа является продюсером таких групп, как «Apocalyptica», «The 69 Eyes», «HIM», «Lordi», «Moonspell», «Sentenced».

Автор текста: Алексей Пирязев. 

Галерея
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 1
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 2
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 3
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 4
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 5
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 6
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 7
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 8
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 9
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 10
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 11
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 12
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 13
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 14
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 15
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 16
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 17
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 18
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 19
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 20
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 21
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 22
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 23
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 24
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 25
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 26
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 27
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 28
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 29
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 30
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 31
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 32
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 33
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 34
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 35
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 36
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 37
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 38
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 39
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 40
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 41
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 42
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 43
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 44
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 45
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 46
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 47
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 48
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 49
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 50
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 51
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 52
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 53
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 54
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 55
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 56
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 57
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 58
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 59
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 60
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 61
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 62
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 63
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 64
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 65
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 66
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 67
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 68
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 69
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 70
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 71
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 72
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 73
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 74
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 75
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 76
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 77
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 78
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 79
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 80
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 81
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 82
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 83
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 84
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 85
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 86
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 87
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 88
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 89
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 90
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 91
KYPCK в Туле 31.03.2017, Фото: 92
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1 апреля, в 12:25 +1
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