Начальник отдела защиты прав потребителей в Туле: как вернуть некачественный товар

Фото Алексея Пирязева.

- Обязан ли предприниматель взять товар обратно, если я передумала его покупать. Ольга, Тула.

- Есть целый перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату — это нательное белье, носки, чулки, коготки, автомобили, сложная бытовая техника и др. Что касается остальных категорий, то закон наделяет потребителя правом на обмен в 14-дневный срок с момента покупки непродовольственного товара надлежащего качества, который не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. То есть, только указанные основания могут послужить поводом для обмена товара на аналогичный. Обязательное условие: товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, фабричные ярлыки, потребительские свойства. При этом расторжение договора купли-продажи и возврат денежных средств возможны только в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя.

- Я купила видеорегистратор в «Большом универмаге» на ул. Советсткой, 4. Но только дома увидела, что это комиссионный магазин. Регистратор не работает без зарядного устройства, даже если он показывает полную батарею при зарядке, то потом просто не включается. Об этом меня никто не уведомил, при покупке товар тоже не проверили. Продавцы попросили поставить подпись в «гарантийном талоне». А теперь я не могу вернуть товар. Продавцы ссылаются на постановление Правительства и не хотят меня даже слушать. Что нам делать? Елена, Тула.

- Суды по нашим заявлениям ликвидировали и прекратили деятельность пяти ИП и юридических лиц, работающих на этом месте. Но они заново регистрируются и продолжают работать. При покупке нужно обязательно читать все документы, которые вам дает продавец, и уж тем более, те бумаги, которые вы подписываете. В случае с этим магазином, в чеке написано «комиссионный». На этот магазин в отдел защиты прав потребителей жалобы поступают регулярно. 25 статья закона «О защите прав потребителей» тут не работает, поскольку вы приобрели не новый товар, а некачественный. Вы можете его отремонтировать по гарантии, обменять на исправный товар, либо возвратить уплаченные деньги. А вот, то, что они не берут у вас товар на проверку качества, это прямое нарушение закона. Если потребитель приобрел некачественный товар, он его должен принести в магазин, и продавец обязан его принять. Вы написали претензию, и в течение 10 дней они должны вернуть вам деньги. Если этого не произойдет, спустя 10 дней вам можно будет подавать в суд.



- У меня сын инвалид второй группы с детства. Он нетрудоспособен, диагноз — умственная отсталость. Фирма, продающая одеяла и постельное белье, сподвигла его подписать договор на их товар на сумму 69 000 рублей. И оформила кредит под 25% годовых. Всего получилось 74 000 рублей. У меня есть справка о том, что сын нетрудоспособен. Мы в тот же день поехали в магазин, хотели вернуть вещи. Я написала заявление, что сын не работает, не может платить по кредиту и вообще плохо осознает свои действия. Товар назад не приняли. Сказали, что он наш, а они чужое взять не могут. Лидия Филимоновна Грушевская, Тула.

- Оформление кредита на нетрудоспособного человека — незаконно. Если у вас есть справка о нетрудоспособности сына, вы имеете право требовать расторжения договора через суд. В отделе защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тульской области вам помогут составить исковое заявление. По статистике, в таких случаях дело решается в пользу потребителя.

- Сын взял кредит в организации, выдающей кредиты в кратчайшие сроки. За год невыплат у него накопились огромные проценты. Что нам теперь делать? Сумма возросла почти в два раза, а сын не работает. Лидия Павловна, Дубна.

- Вам остается только платить. Кредитор устанавливает проценты, и если заемщик согласился с этим и подписал договор, то ему остается только выплачивать указанные суммы.

- В интернет-магазине оформил заказ шкафа и оплатил покупку безналичным путем. Где-то через неделю после заключения договора передумал покупать, потому что в магазине увидел подобный шкаф, устраивающий меня по размерам и по цене. Отправил сообщение в интернет-магазин с просьбой расторгнуть заключенный договор и возвратить деньги, ответа до сих пор нет. Что делать в этой ситуации, могу ли я надеяться на возврат денег? Игорь, Тула.

- В данном случае закон стоит на стороне покупателя: потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи. При этом, продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную по договору, не позднее 10 дней с момента предъявления соответствующего требования. Поэтому, в сложившейся ситуации, если требование потребителя, направленное исполнителю электронным сообщением, не будет удовлетворено добровольно, он вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд.

- Платье, купленное на одном из китайских сайтов, оказалось некачественным. Дефекты были видны сразу при примерке: швы непрочные, необработанные края, карманы пришиты на разных уровнях. Платье стоит 4 000 рублей, это для меня немалые деньги. Как я могу вернуть свои деньги? Оксана, Киреевск.

- Покупатель, которому продали некачественный товар вправе потребовать от продавца возврата денег. Для этого необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, указав в ней свои доводы и требования. Потребитель должен возвратить такой товар по требованию продавца и за его счет. Возврат денег осуществляется продавцом с согласия покупателя наличными денежными средствами по месту нахождения продавца или почтовым переводом, либо путем перечисления соответствующей суммы на счет покупателя. Расходы на осуществление возврата суммы покупателю несет продавец.

- На сайте «Семена почтой» заказала семена. При получении товара на почте, помимо оплаты стоимости товара, с меня еще потребовали определенную сумму за доставку. Считаю это нарушением прав потребителя. Антонина Алексеевна, Узловая.

- Продавец до заключения договора должен представить потребителю полную, необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора товара, в том числе о его цене, условиях приобретения, способах доставки и порядке оплаты. Рекомендуем более внимательно изучить представленную на сайте информацию, обратив внимание на сведения о почтовых расходах. Если правильность начисленной суммы все же останется под сомнением, необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией.

- Могу ли я отказаться от дивана, купленного в магазинепо каталогу. В момент покупки я его видел только в каталоге, мне он понравился, но после доставки ожидания не оправдались. Диван очень громоздкий, не вписывается в интерьер маленькой квартиры. Алексей, Тула.

- В данном случае покупатель вправе отказаться от дивана в течение 7 дней после его передачи, а в случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара -в течение 3 месяцев. Но помните, что возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид и потребительские свойства. Продавец должен возвратить потребителю уплаченную за диван сумму, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней со дня предъявления покупателем соответствующего требования. При возврате покупателем товара составляются накладная или акт о возврате товара. Отказ или уклонение продавца от составления таких документов не лишают покупателя права требовать возврата товара и (или) возврата суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором.

- На авито купил детскую коляску б/у, деньги перевел на банковскую карту физического лица. Коляска оказалась с дефектами, ребенка в ней возить не возможно. Телефон продавца не отвечает, как в этом случае вернуть деньги? Михаил, Тула.

- Сделка, совершенная между физическими лицами, не имеет ничего общего с договором розничной купли-продажи, и возникшие при этом отношения законодательством в сфере защиты прав потребителей не регулируются. В сложившейся ситуации, руководствуясь требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, потребитель вправе в судебном порядке предъявить соответствующие требования к лицу, которому переведены деньги. Для установления его личности можно обратиться в правоохранительные органы.

ДОСЬЕ MYSLO

Надежда Алексеевна Андрианова

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тульской области

Родилась 26 мая 1956 года в Туле

Окончила Одесский технологический институт пищевой промышленности

33 года защищает права потребителей

Семья: муж, сын

Хобби: дача и выращивание цветов

Любимое блюдо: шашлык

Любимое место в Туле: Ясная Поляна

Любимая книга: рассказы Чехова