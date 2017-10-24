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Би-2 в Туле: Ностальгия, безудержные танцы и зажигалки в воздухе

Фото Дмитрия Дзюбина.

Би-2 в Туле: Ностальгия, безудержные танцы и зажигалки в воздухе

Легендарная группа Би-2 дала в манеже «Арсенала» мощный концерт. Myslo подготовил для вас большой репортаж с этого события.

Еще в сентябре весь город запестрел афишами: к нам едут Би-2! Многие мои знакомые сразу же побежали за билетами. Для них этот концерт — одно из главных событий года.

Вечер выдался прохладным.

Перед входом в манеж яблоку было негде упасть. Толпа!

Люди настолько боялись за место в очереди, что, отлучаясь на перекур, даже оставляли детей «на карауле». В предвкушении нереального отрыва туляки даже не чувствовали холода: распахнутые куртки, вечерние туфли, короткие платья.

Среди больших шумных компаний, ожидающих начала выступления, мы увидели мужчину солидного возраста. На концерт он пришел один.

- Я подполковник в отставке, — говорит Сергей Викторович Никитин. — Начал слушать Би-2 с тех пор, как они стали петь песню «Полковнику никто не пишет». Для меня эта композиция — одна из самых популярных и интересных в репертуаре группы. Недавно у меня был день рождения: мне исполнилось 62. И сын, зная, как я люблю Би-2, подарил мне билет на их концерт.

Да, конечно, цены сейчас совсем не те, что в мои молодые годы…

Тогда я мог позволить себе ходить на всех артистов, приезжающих в Тулу. Теперь это оставило бы меня без денег (смеется). Но, все равно, желание слушать живой качественный звук не пропало. Тем более, музыкальная стихия мне близка. В юности я окончил музыкальную школу, а когда служил в армии, создал ансамбль. Потом еще был опыт игры по ресторанам. Так что музыка — это мое!

А вот подруги Регина Белугина и Анастасия Крючкова пришли на концерт вдвоем — где-то пошуметь, где-то поплакать, где-то поностальгировать.


Регина на фото слева, Анастасия — справа.

- Я слушаю Би-2 со времен их первого альбома, — делится Регина. — Драйв, манерность Шуры и Левы — это то, ради чего стоит приходить на каждый их концерт. Я была на них уже раз восемь. И постоянно выхожу из концертного зала обновленной: задеваются какие-то дремлющие струны души… И ты уже не можешь отделить себя от приятных воспоминаний двадцатилетней давности.

- А на мой взгляд, — продолжает Анастасия, — Би-2 стоит любить хотя бы за то, что они пишутся в Лондоне и выпускают записи невероятно классного качества. Не каждый рок-исполнитель может этим похвастаться!

С девушками солидарен туляк Сергей Андриянчев. Его любви к Би-2 уже больше 15 лет.

- Еще с первой композиции я понял, что Лева и Шура — настоящие профессионалы, а не просто очередные фигуры на рок-сцене. Это читается и на концертах, где ребята всегда работают вживую, и в записи. Даже если альбом проходной, в нем все равно будет несколько занятных вещей, которые обязательны к прослушиванию. Эти треки западут в душу, и ты будешь возвращаться к ним снова и снова. Проверено на себе!

Концерт начался чуть позже, чем ожидалось: в зал бесконечными потоками тянулись люди. И вот, дым на сцене рассеялся, и к публике вышли кумиры. Таких бурных оваций манеж «Арсенала», пожалуй, еще не слышал!

Как и всегда, артисты не были многословны: только качественный звук, виджеинг и бешеная энергетика.

Лева обошелся коротким, но учтивым приветствием:

- Добрый вечер, дамы и господа, мальчики и девочки и, возможно, бабушки и дедушки. Как дела? Мы с вами так давно не виделись! Сегодня вы услышите песни из нашего нового альбома «Горизонт событий». Возможно, какие-нибудь треки вы запомните и полюбите.

Музыкальный марафон от Би-2 не оставил никого равнодушным: уже после двух-трех композиций туляки покинули сидячие места и переместились на танцпол. Так в Туле не подпевали, наверное, ни одному рок-исполнителю.

Не обошлось в тот вечер и без флешмобов. В воздух взмыли огоньки зажигалок, топперы в форме кроликов и микки-маусов и, конечно же, телефоны. «Не заснять такое шоу — преступление», — переговаривались в толпе.

Би-2 обещали вернуться в следующем году в Тулу и вновь подарить публике музыкальный праздник.

досье myslo

Би-2 — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске (Беларусь).

Основатели и бессменные участники — Шура Би2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор Бортник).

В состав группы также входят: Андрей Звонков (гитары), Макс Лакмус (бас-гитара), Борис Лифшиц (ударные, перкуссия) и Ян Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, перкуссия).

Выпустили десять альбомов, последний из них — в 2017 году («Горизонт событий»).

Обладатели 25 музыкальных наград и премий. Из последних — «Чартова дюжина», «Солист года» (Лева), «Реальная премия MusicBox».

 

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 15:04 +8
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