Актёр Владимир Машков: «Артистичность пригодится в любой профессии»

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Владимир Машков стал очередным гостем авторского проекта члена Комитета Госдумы по культуре Наталии Пилюс «Год театра в «Парламентской газете».

– Мне приятно, что сегодня в гостях не только замечательный артист, но и мой земляк. Расскажите о своих впечатлениях, после недавнего посещения Тулы.

– Отбор талантливых ребят для поступления в школу Олега Табакова в этом году я начал именно с Тулы. Масса талантливых ребят. Одна девочка в итоге рекомендована к поступлению. В регионе произошли замечательные изменения. Большое внимание уделяется культуре со стороны Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. Это замечательно, что регион расцветает.

– Владимир Львович, Вы художественный руководитель, режиссёр, известный артист театра и кино, без преувеличения – любимец публики… Что Вы думаете о необходимости знакомства с театральным искусством школьников?

– 90% успеха человека зависит от наличия и развитости эмоционального интеллекта, это уже доказано (прим. автора: эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.) Прекрасные возможности для его развития предоставляет театр. А у нас есть такое богатство, как русский театр, наше национальное достояние, с его великой школой переживания. Мне кажется, что развитие такого интеллекта у школьников сейчас стало необходимой задачей. Современным детям не хватает общения и нужно стараться создать повод для него, а театр это самая замечательная форма межличностного общения и, как я уже сказал, прекрасная возможность для развития эмоционального интеллекта. Поэтому я считаю, что в каждой школе хорошо бы организовать театральный кружок. Они были когда-то в СССР, а сейчас эта практика широко распространена и признана эффективной во всем мире. Речь не о том, чтобы все стали актёрами - это, во-первых, невозможно, во-вторых, талант ведь не принадлежит человеку, а даётся каждому свыше в разных пропорциях... Но артистический склад характера необходим всем, в любом виде деятельности и в любой профессии.

– Театр вообще развивает. Очень важно, что в «Табакерке» есть своя школа для ребят, заканчивающих 9 класс, что отборочные конкурсы Вы проводите по всей стране. В нацпроекте «Культура» речь также идёт о развитии личности, о поддержке талантливых детей школах.

– Действительно, это очень важно. Есть энтузиасты во многих школах, которые этим занимаются. Хорошо бы, чтобы во всех школах, где нет такой практики из-за отсутствия финансовых возможностей, стимулировали эту деятельность. Чтобы учителя истории, словесности при помощи актёров драматических театров и студентов театральных училищ начинали развивать эмоциональный интеллект у детей с самого раннего возраста. Все первые упражнения, которые ввёл Константин Сергеевич Станиславский, касались внимания – к пространству, к людям, к себе.

– Как Вам кажется, с какого возраста ребёнок должен приходить в театр?

– Мне кажется, что чем раньше дети начнут встречаться с прекрасным, развивать воображение, тренировать внимание и пытаться создать что-то своими душевными усилиями, тем наш мир будет безопаснее. Мне повезло – моя мама была режиссёром в театре кукол, папа – актёром в театре кукол. Начинали они в Туле, затем переехали в Новокузнецк. До сих пор я помогаю и буду помогать местному кукольному театру. Мы реализуем много программ для детей, одна из них, к примеру, направлена на детей с ограниченными возможностями, но безграничными способностями. Мы помогаем им адаптироваться в сложной ситуации. Программе уже 10 лет. Мы проводим международный фестиваль, где происходят поистине уникальные открытия. Театр кукол – это проводник детей в мир, мир, который может пугающим или, наоборот, удивительным. Эйнштейн как-то сказал провокационную вещь: «Воображение важнее знания».

– Как-то Вы сказали, что хотите из «Табакерки» сделать «зеркальный театр». Что Вы имели в виду?

– В декабре 2018 года мы открыли обновлённое пространство сцены на Сухаревской – Фойе зеркал. Но при этом основа нашего театра – актёр, с его живыми чувствами и мыслями, это было всегда и так будет впредь. Сцена, само пространство, - оно называется «зеркало сцены». Нужно понимать, что зритель ищет в театре?.. Возможность узнать себя, ситуации, тех людей, которые его окружают. Для философии человеческого существования вообще, мне кажется, зеркало очень важное понятие. Дальше по степени важности идёт «зеркало души» - глаза, и, наконец, голос, который является «зеркалом» характера. Очень важно, чтобы мы смотрели на себя со стороны – это необходимо для понимания, где мы находимся в эту секунду. И эту уникальную возможность дает театр. Не случайно у нас каждый из трёх этажей в театре носит своё название: первый - Внимание, второй - Воображение, третий – Чувство. И дальше на сцене происходит Действие. Этот путь, мне кажется, важен и в театре и в обычной жизни. Хотя, как справедливо написал Шекспир: «весь мир - театр».

– Владимир Львович, не могу не задать Вам вопрос – когда Вы вернётесь в кино?

– Я чуть больше года занимаюсь театром, школой Олега Табакова, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу – это данность. Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда может что-то появится в кино. В данный момент я увлечён деятельностью, которой занимаюсь.

– Что Вы думаете о законодательных изменениях, которые парламент принял в весеннюю сессию? Одна из важнейших инициатив – поправки в закон о госзакупках в сфере культуры.

– 44-й федеральный закон о госзакупках не давал возможности театрам существовать быстро, эффективно, осмысленно. Буквально происходил коллапс. Были трудности – от буфета, вопросов, чем кормить зрителей, до организации всего театрального процесса, того, кто этим будет заниматься и как. Принятие закона о госзакупках в сфере культуры – очень полезная инициатива для театров, она позволит им существовать дальше. Однако важно учитывать, что изменения были приняты под закрытие театрального сезона. Проанализировать итоги и оценить в полной мере все улучшения связанные с принятыми поправками, мы не успели, в связи с отсутствием основного объёма закупок в летний период. Мы сможем сделать это в сентябре.

– Вы вошли в состав Общественного совета Комитета Госдумы по культуре, созданного по инициативе главы комитета Елены Ямпольской. Насколько для Вас важна эта деятельность?

– Когда мы сталкиваемся с трудностями, тем более трудностями, которые происходят на уровне законодательства, не высказать свою позицию, не предложить какое-то решение было бы неправильно. Тем более руководителям театров. Сделать так – сфера моей личной ответственности. Другое дело – насколько внимательно деятели культуры и парламентарии будут слышать друг друга. От законодателей нужна поддержка в том, чтобы решить проблемы культурных учреждений, учитывая все нюансы законодательства. Поэтому я всегда с надеждой смотрю на такие встречи.

– Что для Вас театр?

– Это моя жизнь. Это то место, где я могу открывать себя, могу быть бесстрашным, могу ошибаться, могу находить ответы и заблуждаться. Это то место, которое позволяет нам понять себя и окружающий мир. Театр – это роскошь, потому что он даёт нам такую возможность.

Автор: Мария Михайловская