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Вокалисты «Дархора»: «Современный хор — это совсем не скучно: можно даже под Pink Floyd зажигать!»
Фото предоставлены руководителем хора.

Вокалисты «Дархора»: «Современный хор — это совсем не скучно: можно даже под Pink Floyd зажигать!»

«Дархор» рушит представления о классических хоровых выступлениях. Коллектив известен не только в Туле— его знают и любят даже легендарные зарубежные исполнители!

Петь, стоя по струнке с чёрной папкой в руках, больше не модно, а чтобы послушать выступление хора, не обязательно идти в филармонию. Современный хор выступает на концертных площадках, фестивалях и открытых микрофонах, а в его репертуаре — Pink Floyd, «Песняры» и афроамериканская церковная музыка.

Именно этим живёт тульский хор, состоящий из студентов и выпускников колледжа искусств им. Даргомыжского. Все «дархоровцы» (от названия коллектива — «Дархор») — молодые, талантливые и амбициозные, а множество песен из их репертуара вы слышали на музыкальных каналах.

За всё время, что молодые музыканты поют в необычном хоре, они разработали огромный репертуар: аранжировки современных поп-композиций, зарубежный джаз, народные песни.

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Хор и правда очень необычный. Участники разрушают представления об архаичном исполнении: не стоят на сцене «по струнке», а активно двигаются и танцуют в такт музыке. Их выступления сложно назвать традиционными, но оттого только интереснее. В арсенале «Дархора» огромное количество выступлений в столице, других регионах России и даже за рубежом.

Вот несколько фотографий с выступлений «Дархора». Посмотрите внимательно, потому что с некоторыми участниками мы вас сейчас познакомим поближе.

 

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Сабина Михайлова — выпускница колледжа им. Даргомыжского. После окончания обучения она решила не прерывать связь с колледжем — осталась в качестве преподавателя и участницы «Дархора».

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Сабина говорит, что как только успевает полюбить какую-то песню из репертуара, тут же появляется новая, которая начинает нравиться больше.

— Люблю зарубежные песни, русские тоже. Очень люблю «Коляду» —

мы даже придумали вместо английского «Чи-и-из!» для фотографий говорить: «Коляда-а-а!»

Это уже визитная карточка коллектива.

Кстати, песня «Коляда» («Каляда» — ориг.) принадлежит знаменитым белорусским «Песнярам». Они заметили «Дархор» ещё несколько лет назад и упомянули их в своих соцсетях.

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На своей второй работе — в студии вокала — Сабина работает с самыми маленькими музыкантами: у неё есть группа, где детям по 4-6 лет.

— Уверена, что у многих из них есть шанс стать отличными музыкантами. «Музыкальных» детей видно сразу. С их родителями я плотно общаюсь, подсказываю, как настроить ребёнка на занятия психологически. У музыкантов всё-таки ранимая душа! (Смеётся)

О своих учениках девушка говорит с нескрываемой любовью. По её словам, неталантливых детей не существует в принципе — у каждого просто своя степень предрасположенности:

— Первое, что мы делаем, когда ребёнок приходит учиться музыке, — прививаем ему любовь к нашему делу. Очень важно, чтобы эту любовь он сохранил с возрастом, особенно в подростковом периоде: интересы, бывает, радикально меняются. Мы мотивируем детей, поощряем их, хвалим, даём раскрыть свой потенциал, отправляем на как можно большее количество выступлений: если ребёнок долго нигде не выступает, у него пропадает любой интерес к музыке.

У Сабины есть мечта: она очень хочет, чтобы однажды ученик, посмотрев на её страсть к музыке, «заразился» ею тоже, как когда-то Сабина «заразилась» от своих преподавателей.

А вот студент теперь уже второго курса колледжа Даргомыжского. Владу Кострикову 18 лет, и он тоже участник эстрадного хора.

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— Когда я только пришёл на первый курс, мне, как и многим, было тяжело вливаться в хоровой коллектив. Опыта было мало. Волнение присутствует до сих пор на выступлениях, экзаменах, но сейчас я научился с ним бороться: вдох, выдох — и вперёд! 

Влад с большим удовольствием постигает азы музыкальной «науки»: его любимые предметы — основы джазовой теории, народная музыкальная культура, история мировой культуры. В музыкальной школе Влад учился играть на гитаре, барабанах, фортепиано. Наконец, от теории — к практике: Владу также безмерно нравится выступать с его коллективом.

— Когда я на сцене с моими друзьями, тоже музыкантами, — не передать словами! Это такая энергия! Сплошное удовольствие. Чувствую в такие моменты, что мы одна большая семья.

Снежана Ким уже выпустилась из колледжа, но тоже решила остаться вместе с «Дархором». Говорит, что совместные занятия и репетиции с хором — сплошная польза:

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— Мы не только учимся петь, но ещё и взаимодействовать друг с другом, с залом, друг друга слышать. С хором я часто путешествую. Больше всего мне запомнилась поездка в Нижний Новгород, я туда даже потом самостоятельно вернулась. Ездили два раза в Санкт-Петербург, Москву, Ярославль… 

На фестивалях и конкурсах Снежана поглядывает за выступлениями других коллективов, но старается у них ничего не перенимать. Пошло бы это на пользу? Снежана уверена, что нет: «Таких хоров, как мы, я ещё не видела!» 

— У нас выступления драйвовые, мы не боимся отойти от стандартов классических хоровых выступлений — танцуем, жестикулируем, улыбаемся.

Снежана тоже работает с маленькими музыкантами в вокальной школе. Как и Сабина, своих учеников она очень любит.

Руководитель «Дархора» Сергей Васильев объясняет: его коллектив работает в жанре кроссовер. Не путать с кавер-группой! Переиграть один в один можно, но лучше переосмыслить музыку и сделать по-своему.

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Да и вообще «Дархором» Сергей гордится безмерно:

— Это удел не только «Непосед». Замечательный хор у нас есть такой — «Непоседы». Оттуда вышли и Юлия Волкова (экс-«Тату». — Прим. авт.), и Сергей Лазарев. Ребята из хоров вырастают и становятся состоявшимися артистами.

Вот как руководитель рассказывает о «Дархоре»:

— Поём Рахманинова и тут же — Pink Floyd. Поём спиричуэлс и тут же — Свиридова.

Кстати, в тульских хорах поют не только молодые музыканты. Myslo уже рассказывал вам о замечательном коллективе не стареющих душой вокалистов «Весновей»: они по-прежнему приглашают новых участников вне зависимости от их возраста и музыкальных предпочтений. 

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Есть ли среди наших читателей музыканты? Расскажите в комментариях, где и как вы реализовываете ваш творческий потенциал!

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Автор:
вчера, в 10:51 +2
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