Павел Глоба: Все начинания в год Свиньи закончатся разочарованием

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По мнению астролога, в 2019 году главное – не высовываться.

Известный астролог Павел Глоба, выступая в Туле, рассказал, чего ждать от 2019 года. По восточному календарю символ года — Желтая Свинья.

По словам Глобы, прежде всего стоит пересмотреть свое отношение к этому животному:

– Не случайно свинья стала частью буддийского пантеона. Древние китайцы тоже использовали этого прекрасного зверя для того, чтобы подчеркнуть лучшие человеческие качества. Свинья — это миролюбивое, доброе и умное животное, умеющее использовать силу противника.

При составлении прогнозов я использую разные циклические закономерности, главная из которых — восточный календарь. Он основан на движении самой большой планеты Солнечной системы, Юпитера, и длится 12 лет. На Востоке новый год начинается в первое новолуние февраля, в 2019 году это произойдет 6 февраля. Год свиньи завершает 12-летний цикл, как правило, это время подведения итогов. Никаких глобальных катаклизмов или реформ он не несет, но именно в этот период закладываются основы будущего.

Фортуна будет улыбаться так называемым подковерным игрокам, людям, которые могут решать проблемы чужими руками и непременно с улыбкой на лице.

Любая инициатива наказуема, все начинания в год Свиньи закончатся разочарованием.

Если вы привыкли действовать напрямик, то лучше устроить себе передышку. Главные правила в год Свиньи — не говорить лишнего и не высовываться.

В начале календарного 2019 года нас ждут два затмения: 6 января — солнечное, а 21 января — лунное. В это время следует обратить внимание на свое здоровье. Павел Глоба советует не уходить с головой в праздники и не рекомендует делать операции. Это может привести к негативным последствиям и длительной реабилитации.

Согласно древнеперсидскому календарю, символом 2019 года станет лань — олицетворение красоты, искусства и внешних эффектов.

В этот период важна картинка, разрабатываются самые успешные рекламные кампании, а успех будет на стороне тех людей, которые умеют себя подать.

Однако стоит помнить, что не все то золото, что блестит. Глобальные во всех смыслах перемены начнутся в 2020 году.

Помимо первого года нового цикла восточного календаря нас будет ждать уникальное событие.

– 21 декабря 2020 года Юпитер соединится с Сатурном в созвездии Водолея. Такое соединение самых больших планет Солнечной системы бывает раз в 20 лет и совпадает с началом новых геополитических проектов. Знак Водолея связан с реформами и технологиями. Вперед выйдут изобретатели, людьми будущего станут разработчики новых технологий. По древнеперсидскому календарю в день весеннего равноденствия, 21 марта 2020 года, наступит год, символом которого станет Слон. Это время для решения фундаментальных вещей, в первую очередь связанных с экономикой, — сказал Глоба.

По прогнозу астролога, сразу после 2020 года произойдет последний виток экономического кризиса, который затронет и российскую, и западную экономику. В этот период, с большой долей вероятности, произойдут несколько военных конфликтов.

В 2024 году начнется один из самых интересных периодов для нашей страны.

Он связан с небесным телом, вызывающим споры среди астрономов, — Плутоном. Он движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, этот процесс занимает около 250 лет. В 2024 году Плутон будет находиться в знаке водолея. Каждый раз, когда это происходит, в России происходит серьезный подъем во всех сферах.

– Это и демографический взрыв, и экспансия, и то, что Лев Николаевич Гумилев называл пассионарностью. В прошлый раз, когда Плутон находился в этом зодиакальном секторе, в России было золотое время Екатерины — 70-80-е годы XVIII столетия. При том же положении небесного тела прошли первые славные дела Ивана Грозного — покорение Казанского и Астраханского царств. Первое сочетание Плутона в водолее со времен образования Руси пришлось на время княжества Ярослава Мудрого в XI веке. Тогда с русским князем породнились многие царственные дома Европы. Со второй половины 2024 года у нас появится шанс обрести второе дыхание, — пояснил астролог.

Благоприятный период продлится вплоть до 2043 года. Это время восстановления утраченного, появления новых надежд, сил и возможностей.

– Это не фатальная программа, а лишь информация к размышлению. Ни один профессиональный астролог никогда не делает предсказаний, только прогноз, основанный на анализе исторических данных и определенных закономерностей, — подытожил Павел Глоба.