Яркие выходные в клубе Diamond
Провожаем мартовский снег уже в эти выходные!
Рабочие дни позади, скоро выходные — время, когда можно расслабиться и хорошенько отдохнуть! А украсить их смело можно в ночном клубе Diamond.
Рабочие дни позади, скоро выходные — время, когда можно расслабиться и хорошенько отдохнуть! А украсить их смело можно в ночном клубе Diamond.
Полностью в вашем распоряжении как всегда лучшая музыка от наших резидентов, манящие напитки и коктейли, и конечно же самые жаркие и горячие танцы!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тургеневская улица, 48А
29 марта 2019, пятница
21:00
30 марта 2019, суббота
21:00