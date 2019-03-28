Яркие выходные в клубе Diamond

Провожаем мартовский снег уже в эти выходные!

Рабочие дни позади, скоро выходные — время, когда можно расслабиться и хорошенько отдохнуть! А украсить их смело можно в ночном клубе Diamond.

Полностью в вашем распоряжении как всегда лучшая музыка от наших резидентов, манящие напитки и коктейли, и конечно же самые жаркие и горячие танцы!

Вход свободный.