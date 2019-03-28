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Яркие выходные в клубе Diamond

Яркие выходные в клубе Diamond

Провожаем мартовский снег уже в эти выходные!
Рабочие дни позади, скоро выходные — время, когда можно расслабиться и хорошенько отдохнуть! А украсить их смело можно в ночном клубе Diamond.
Полностью в вашем распоряжении как всегда лучшая музыка от наших резидентов, манящие напитки и коктейли, и конечно же самые жаркие и горячие танцы!
 
Вход свободный.
Где и когда?
Diamond bar
Тула, Тургеневская улица, 48А
29 марта 2019, пятница
21:00
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30 марта 2019, суббота
21:00
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