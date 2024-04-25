Сталкер. Черная плесень

Премьера: 25.04.2024

Режиссер: Джон Пата

Актеры: Агнес Олбрайт, Эндрю Бейлс, Джереми Холм, Кайту Осе, Мейси Мерлок, Джессика Амбюэл, Кейт Рио, Шеннон МакИннис

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Когда фотограф Брук и ее друг пробираются в заброшенный дом в поисках адреналина и интересных кадров, их похищает параноик. Казалось бы, что может быть хуже? Но похититель — далеко не единственная угроза в этом особняке...