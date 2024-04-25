Сталкер. Черная плесень
Премьера:
25.04.2024
Режиссер:
Джон Пата
Актеры:
Агнес Олбрайт, Эндрю Бейлс, Джереми Холм, Кайту Осе, Мейси Мерлок, Джессика Амбюэл, Кейт Рио, Шеннон МакИннис
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Когда фотограф Брук и ее друг пробираются в заброшенный дом в поисках адреналина и интересных кадров, их похищает параноик. Казалось бы, что может быть хуже? Но похититель — далеко не единственная угроза в этом особняке...
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