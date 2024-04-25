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Сталкер. Черная плесень

Сталкер. Черная плесень

Премьера:
25.04.2024
 
Режиссер:
Джон Пата
  
Актеры:
Агнес Олбрайт, Эндрю Бейлс, Джереми Холм, Кайту Осе, Мейси Мерлок, Джессика Амбюэл, Кейт Рио, Шеннон МакИннис
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Когда фотограф Брук и ее друг пробираются в заброшенный дом в поисках адреналина и интересных кадров, их похищает параноик. Казалось бы, что может быть хуже? Но похититель — далеко не единственная угроза в этом особняке...

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