Quadrakey — это образец гармоничного и качественного союза диджеев и продюсеров. В настоящее время проживающая в Берлине супружеская пара начала играть пластинки ещё в начале двухтысячных.



В 2015-м году, после многих лет коллекционирования пластинок, они решили запустить свой виниловый лейбл Tooman Records, который в короткие сроки получил признание в андеграундной хаус сцене Европы.



В начале 2018-го Quadrakey были приглашены в качестве резидентов на лондонское радио Bloop, где они ежемесячно представляют музыкальные новинки в своём радио шоу Deep Passion.



Хаус музыка 90-х, фанк, соул и хип-хоп сформировали в ребятах первоклассных селекторов, позволяя элегантно смешивать разные оттенки хаус музыки, что также помогает им в написании собственных треков в своей берлинской студии.



В итоге, Quadrakey — обаятельный и вооружённый мощным музыкальным арсеналом дуэт, который не оставит равнодушным ни одного любителя хаус музыки.

Стоимость: 300 р.