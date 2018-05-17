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Quadrakey

Quadrakey

Quadrakey — это образец гармоничного и качественного союза диджеев и продюсеров. В настоящее время проживающая в Берлине супружеская пара начала играть пластинки ещё в начале двухтысячных.

В 2015-м году, после многих лет коллекционирования пластинок, они решили запустить свой виниловый лейбл Tooman Records, который в короткие сроки получил признание в андеграундной хаус сцене Европы.

В начале 2018-го Quadrakey были приглашены в качестве резидентов на лондонское радио Bloop, где они ежемесячно представляют музыкальные новинки в своём радио шоу Deep Passion.

Хаус музыка 90-х, фанк, соул и хип-хоп сформировали в ребятах первоклассных селекторов, позволяя элегантно смешивать разные оттенки хаус музыки, что также помогает им в написании собственных треков в своей берлинской студии.

В итоге, Quadrakey — обаятельный и вооружённый мощным музыкальным арсеналом дуэт, который не оставит равнодушным ни одного любителя хаус музыки.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 мая 2018, пятница
22:00
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