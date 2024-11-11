23 ноября в «Октаве» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч».



Гости фестиваля смогут поучаствовать в настольных играх (от Мафии и Монополии до Манчкина и Каркассона) и настольных ролевых играх (на фестивале будут представлены игры по таким системам как D&D 5, D&D 3.5, ICRPG, Mouse Gaurd, Root RPG, The Witcher TRPG, Cyberpunk RED и многие другие), турнирах и варгеймах, в фестивальной игре, послушать увлекательные лекции о гемдизайне и новинках рынка, пройти мастер-класс по фехтованию и росписи миниатюр, посетить ролевую ярмарку с изделиями ручной работы, книгами правил и аксессуарами для поклонников ролевых игр, и многое другое!



Также в течение фестиваля будут проводиться розыгрыши ценных призов от спонсоров мероприятия.