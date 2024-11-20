20 ноября: странная коллаборация в мире моды и сервелат с картошкой фри

Доброе утро! Радуемся середине недели и не забываем читать наши хорошие новости. Сегодня они особенно хороши.

Не по-ноябрьски тепло. Сегодня в Туле днем будет пасмурно, а ближе к вечеру будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +6 градусов.

Институт цвета Pantone удивил мир, выпустив коллекцию стрингов в сотрудничестве с известным брендом женского белья Hanky Panky. Эта необычная коллаборация приурочена к 25-летию традиции объявления цвета года, и она действительно привлекает внимание.



Коллекция включает стринги, выполненные в цветах, которые стали знаковыми за последние два с половиной десятилетия. От оттенка 2000 года PANTONE 15-4020 Cerulean до свежего цвета 2024 года PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — каждая модель отражает эволюцию цветовых трендов.



Цены на стринги варьируются: одиночный экземпляр обойдется в €35, в то время как набор из 10 стоит €365, а полная коллекция из 27 стрингов — €975. Эта коллаборация демонстрирует, как мода и цвет могут переплетаться, создавая уникальные предложения для ценителей стиля и искусства.

Сегодня слушаем песню от музыкальной группы коренных народов Сибири OTYKEN - MAMMOTH.

На фестивале «Дожинки» в Беларуси Слонимский мясокомбинат представил необычный продукт — сервелат с картофелем фри под названием «Наш бульбаш». Этот оригинальный деликатес, в состав которого действительно входит картофель фри, обещает стать настоящим хитом среди любителей мясных изделий.

Производители уверяют, что «Наш бульбаш» можно употреблять в разогретом виде как полноценный завтрак или обед. Такой подход к созданию продукта отражает современные тенденции в гастрономии, где удобство и разнообразие становятся важными факторами для потребителей.

Фотограф Винни Ау в сотрудничестве с дизайнером Мари-Ян Морван перевернула представление о ветеринарных воротниках, превратив их в стильные аксессуары. В своей серии работ под названием «Cone of Shame» Винни стремилась не только запечатлеть забавные моменты, но и придать эстетическую ценность этим непривлекательным предметам.

Красивого настроения!