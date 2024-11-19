Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

И облака рано или поздно расступятся. Сегодня в Туле мокрая и пасмурная погода, а температура воздуха будет около +3 градусов.

Компания Casio удивила поклонников инновационным дизайном, выпустив кольцо, которое сочетает в себе стиль и функциональность. Это миниатюрное украшение не просто аксессуар — оно оснащено настоящими часами с циферблатом и LCD экраном, который обеспечивает четкое отображение времени.

Одной из ключевых особенностей нового устройства является возможность быстро переключаться между двумя часовыми поясами, что делает его идеальным спутником для путешественников. Кроме того, кольцо работает на одной батарейке до двух лет, что гарантирует долговечность и надежность.

Цена новинки составляет примерно 12 800 рублей, что делает её доступной для широкого круга покупателей, желающих добавить оригинальный элемент в свой стиль.

Сегодня слушаем Баста, Andro – Осень.

Недавно команда из более чем 40 авторов Rational Animation представила на YouTube короткометражный анимационный фильм под названием «Король и Голем». Это произведение привлекает внимание зрителей к актуальной теме — угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта.

Сюжет рассказывает о короле, который, не доверяя никому из своих подданных, решает создать Голема — искусственное существо, способное выполнять любые задачи и решать все проблемы. На первый взгляд, Голем кажется идеальным решением, ведь он превосходит людей в умственных способностях и эффективности. Однако с течением времени король осознает, что его творение становится не только мощным инструментом, но и потенциальной угрозой.

Фильм поднимает важные вопросы о доверии и последствиях создания искусственного интеллекта. Как далеко мы готовы зайти в стремлении к совершенству? И действительно ли машины могут заменить человеческий разум? Визуально привлекательная анимация и глубокий сюжет делают «Короля и Голема» не только развлекательным, но и заставляющим задуматься произведением.

Райан — талантливый создатель комиксов, который завоевал сердца почти 700 000 подписчиков благодаря своему очаровательному персонажу — чёрно-белому кролику по имени Банни. Его комиксы не только увлекательны, но и полны юмора, отражая повседневные ситуации, знакомые каждому из нас.



Прекрасного настроения!