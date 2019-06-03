Наконец-то лето
Серия летних вечеринок в развлекательном клубе «Мёд». Вечеринки проходят весь июнь к
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Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
6 июня 2019, четверг
21:00
9 июня 2019, воскресенье
21:00
13 июня 2019, четверг
21:00
16 июня 2019, воскресенье
21:00
20 июня 2019, четверг
21:00
23 июня 2019, воскресенье
21:00
27 июня 2019, четверг
21:00
30 июня 2019, воскресенье
21:00