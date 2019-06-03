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Наконец-то лето

Наконец-то лето

Серия летних вечеринок в развлекательном клубе «Мёд». Вечеринки проходят весь июнь каждый четверг и воскресенье:
Приходи и получи бесплатный вход на выходные*

  • Бесплатные столы ВСЕМ
  • Бесплатный ВХОД девушкам
  • Счастливый час — с 23.00 до 00.00 скидка 20% на ВСЁ

Стоимость: 100 р., для девушек вход бесплатный.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
6 июня 2019, четверг
21:00
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9 июня 2019, воскресенье
21:00
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13 июня 2019, четверг
21:00
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