Любовь — это пойти с ней на вечеринку Love-парад в любимый клуб «Мёд». В День всех влюбленных тысячи любящих пар спешат порадовать и удивить свою вторую половинку, а одинокие сердца ищут новых знакомств.

Как обычно в этот день, «Мёд» ждет всех на ночь любви, флирта, волнительных эмоций и радости. Вас ждет увлекательная программа с массой интересных конкурсов и конечно подарки!

За пультом — резиденты клуба.

Заказ столов по телефону 42−24−54.