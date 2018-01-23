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Love парад

Love парад

Любовь — это пойти с ней на вечеринку Love-парад в любимый клуб «Мёд». В День всех влюбленных тысячи любящих пар спешат порадовать и удивить свою вторую половинку, а одинокие сердца ищут новых знакомств.

Как обычно в этот день, «Мёд» ждет всех на ночь любви, флирта, волнительных эмоций и радости. Вас ждет увлекательная программа с массой интересных конкурсов и конечно подарки!

За пультом — резиденты клуба.

Заказ столов по телефону 42−24−54.

 

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
15 февраля 2018, четверг
21:00
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16 февраля 2018, пятница
21:00
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