Ленивый вечер

Еженедельная вечеринка в «Типографии» в предвкушении выходных. Слушаем хорошую музыку от наших диск-жокеев в тихой атмосфере бара, где не нужно пробираться сквозь очередь к бару. Вместо этого можно расположиться в уютном кресле с любимым напитком.

В этот четверг будет особенно интересная музыка. Очаровательная Даша Ашпина подготовила плейлист из современной и не только французской музыки, под которую можно радоваться, грустить, танцевать, отдыхать и вообще все, что угодно. Даша может рассказать о каждом исполнителе в ее сете.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.