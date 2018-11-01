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Ленивый вечер

Ленивый вечер

Еженедельная вечеринка в «Типографии» в предвкушении выходных. Слушаем хорошую музыку от наших диск-жокеев в тихой атмосфере бара, где не нужно пробираться сквозь очередь к бару. Вместо этого можно расположиться в уютном кресле с любимым напитком.

В этот четверг будет особенно интересная музыка. Очаровательная Даша Ашпина подготовила плейлист из современной и не только французской музыки, под которую можно радоваться, грустить, танцевать, отдыхать и вообще все, что угодно. Даша может рассказать о каждом исполнителе в ее сете.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 декабря 2018, четверг
21:00
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20 декабря 2018, четверг
21:00
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27 декабря 2018, четверг
21:00
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