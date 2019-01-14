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Крещенские морозы

Крещенские морозы

В клубе «Мёд» состоится вечеринка в честь праздника крещение. Согревающие сеты отыграют диджеи-резиденты клуба: dj Vodoley, dj Maxima, dj AlexSender, dj Jeen, dj PasHa Jet. Ведущий вечера — Олег Кондауров.

Гостей ждут уникальные акции:

  • скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню
  • при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок

Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54

 

Стоимость: 150−200 р., девушкам — вход бесплатный до 23.00.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
19 января 2019, суббота
21:00
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