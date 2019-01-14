Крещенские морозы
В клубе «Мёд» состоится вечеринка в честь праздника крещение. Согревающие сеты отыграют диджеи-резиденты клуба: dj Vodoley, dj Maxima, dj AlexSender, dj Jeen, dj PasHa Jet. Ведущий вечера — Олег Кондауров.
Гостей ждут уникальные акции:
- скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню
- при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок
Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54
Стоимость: 150−200 р., девушкам — вход бесплатный до 23.00.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
19 января 2019, суббота
21:00