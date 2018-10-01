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Idol anime fest

Idol anime fest

7 октября в заведении: Art-lounge SIYANIE (прямо у Кремля) состоится аниме-вечеринка IDOL ANIME FEST.

В программе:

  • Концерт айдолов, которыми могут стать каждый из вас!
  • Мини-ярмарка атрибутики
  • Много интересных конкурсов сделанных по различным аниме!
  • Танцевальные блоки, что заставят вас танцевать без остановки и сжигать свои ноги.
  • Конкурс рисунков
  • Фото-зона.
  • Свободный микрофон
  • Аниме Караоке
  • Неоновое шоу атмосферы настоящего японского концерта!

Все посетители получат на входе печеньки и прочие вкусняшки в огромном количестве

Стоимость: 350р., в косплее — 200р.

 

Где и когда?
SIYANIE, лаунж-клуб
Тула, улица Союзная, 5А
7 октября 2018, воскресенье
14:00
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