Idol anime fest
7 октября в заведении: Art-lounge SIYANIE (прямо у Кремля) состоится аниме-вечеринка IDOL ANIME FEST.
В программе:
- Концерт айдолов, которыми могут стать каждый из вас!
- Мини-ярмарка атрибутики
- Много интересных конкурсов сделанных по различным аниме!
- Танцевальные блоки, что заставят вас танцевать без остановки и сжигать свои ноги.
- Конкурс рисунков
- Фото-зона.
- Свободный микрофон
- Аниме Караоке
- Неоновое шоу атмосферы настоящего японского концерта!
Все посетители получат на входе печеньки и прочие вкусняшки в огромном количестве
Стоимость: 350р., в косплее — 200р.
Где и когда?
Тула, улица Союзная, 5А
7 октября 2018, воскресенье
14:00