Gedevaan, Syomin, Sestrica

10 марта пространство Типографии будет окутано радиоволнами сразу трёх героев:

Лайв от Sestrica — это всегда что-то экспериментальное — футуристическое Electro, напористое Techno, скоростной Hardcore и проникновенные мелодии Trance.

Никита Семин — организатор вечеринок B.ravers, феерично миксующий треки старой школы девяностых и нулевых с новыми ритмами.

Gedevaan, известный также как Syberian, пишет музыку в жанре утопического и меланхолического техно. Выпускался на Naked Lunch Records, Coincidence, Energun Records.

Стоимость: 200Р.