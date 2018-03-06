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Gedevaan, Syomin, Sestrica

Gedevaan, Syomin, Sestrica

10 марта пространство Типографии будет окутано радиоволнами сразу трёх героев:
 
Лайв от Sestrica — это всегда что-то экспериментальное — футуристическое Electro, напористое Techno, скоростной Hardcore и проникновенные мелодии Trance. 
 
Никита Семин — организатор вечеринок B.ravers, феерично миксующий треки старой школы девяностых и нулевых с новыми ритмами.
 
Gedevaan, известный также как Syberian, пишет музыку в жанре утопического и меланхолического техно. Выпускался на Naked Lunch Records, Coincidence, Energun Records.
 
Стоимость: 200Р.
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 марта 2018, суббота
22:00
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