Gedevaan, Syomin, Sestrica
10 марта пространство Типографии будет окутано радиоволнами сразу трёх героев:
Лайв от Sestrica — это всегда что-то экспериментальное — футуристическое Electro, напористое Techno, скоростной Hardcore и проникновенные мелодии Trance.
Никита Семин — организатор вечеринок B.ravers, феерично миксующий треки старой школы девяностых и нулевых с новыми ритмами.
Gedevaan, известный также как Syberian, пишет музыку в жанре утопического и меланхолического техно. Выпускался на Naked Lunch Records, Coincidence, Energun Records.
Стоимость: 200Р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 марта 2018, суббота
22:00