афиша
афиша
Регистрация
День рождения любимого города Тулы

День рождения любимого города Тулы

Отмечаем годовщину основания Тулы в стенах любимого клуба!
Весь сентябрь вас будут радовать здесь сериями атмосферных вечеринок. Специальные акции по меню и горячительным напиткам.
 
По традиции, всех гостей ждёт теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы всю ночь до утра.
Зажигательные сеты от резидентов клуба: dj`s Vodoley, Jeen, Maxima, Alex Sender, Tonny Milton, PashaJet.
Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
8 сентября 2018, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.