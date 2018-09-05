День рождения любимого города Тулы

Отмечаем годовщину основания Тулы в стенах любимого клуба!

Весь сентябрь вас будут радовать здесь сериями атмосферных вечеринок. Специальные акции по меню и горячительным напиткам.



По традиции, всех гостей ждёт теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы всю ночь до утра.

Зажигательные сеты от резидентов клуба: dj`s Vodoley, Jeen, Maxima, Alex Sender, Tonny Milton, PashaJet.