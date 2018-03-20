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Cream soda

Cream soda

Вечеринка от одного из самых востребованных московских коллективов Cream Soda - группа «новой волны» электронной музыки с модным британским звучанием. Событие приурочено к выходу нового альбома лейбла Ивана Дорна Masterskaya . 

Вечеринки с Cream Soda — это уже больше, чем просто танцы, это гарант того, что все происходящее будет на высоте. Каждый раз ребята готовят эксклюзивные айтемы, специально продуманые для каждой вечеринки. 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 марта 2018, пятница
23:00
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