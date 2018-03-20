Вечеринка от одного из самых востребованных московских коллективов Cream Soda - группа «новой волны» электронной музыки с модным британским звучанием. Событие приурочено к выходу нового альбома лейбла Ивана Дорна Masterskaya .

Вечеринки с Cream Soda — это уже больше, чем просто танцы, это гарант того, что все происходящее будет на высоте. Каждый раз ребята готовят эксклюзивные айтемы, специально продуманые для каждой вечеринки.