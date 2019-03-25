Арт-вечеринка «Звездная ночь Ван Гога»
Молодёжный центр «Спектр» приглашает посетить арт-вечеринку «Звездная ночь Ван Гога» в коворкинг-центре на Майской, 5.
Вас ожидает:
- 3 часа пробуждающего творчества;
- Позитивные эмоции и общение;
- Развитие правополушарного мышления;
- Яркий фотоотчет.
За время вечеринки гости смогут создадь свой шедевр, который заберут домой.
Вход свободный, требуется запись по телефону: 999−783−06−94 (Татьяна).
Где и когда?
Тула, Майская ул., 5, Тула
28 марта 2019, четверг
16:00