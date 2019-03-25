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Арт-вечеринка «Звездная ночь Ван Гога»

Арт-вечеринка «Звездная ночь Ван Гога»

Молодёжный центр «Спектр» приглашает посетить арт-вечеринку «Звездная ночь Ван Гога» в коворкинг-центре на Майской, 5.


Вас ожидает:

  • 3 часа пробуждающего творчества;
  • Позитивные эмоции и общение;
  • Развитие правополушарного мышления;
  • Яркий фотоотчет.

За время вечеринки гости смогут создадь свой шедевр, который заберут домой.

Вход свободный, требуется запись по телефону: 999−783−06−94 (Татьяна).

Где и когда?
Спектр, молодежный центр
Тула, Майская ул., 5, Тула
28 марта 2019, четверг
16:00
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