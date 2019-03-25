Арт-вечеринка «Звездная ночь Ван Гога»

Молодёжный центр «Спектр» приглашает посетить арт-вечеринку «Звездная ночь Ван Гога» в коворкинг-центре на Майской, 5.



Вас ожидает:

3 часа пробуждающего творчества;

Позитивные эмоции и общение;

Развитие правополушарного мышления;

Яркий фотоотчет.

За время вечеринки гости смогут создадь свой шедевр, который заберут домой.

Вход свободный, требуется запись по телефону: 999−783−06−94 (Татьяна).