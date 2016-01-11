Ahenu — это проект российского гитариста и мульти-инструменталиста Вячеслава Ярового. В активе артиста также участие в популярной метал-группе Save, интернациональном проекте Ahenu & David Catan (USA, acoustic & vocal). Ahenu — это море сочной #edm/ #dubstep и #drumandbass музыки, приправленной ревущей гитарой и умопомрачительной импровизацией.

Ahenu — диджей с гитарой в руках. Музыкант много гастролирует и выступает в центральном регионе России. Также проект Ahenu набирает популярность в Интернет-пространстве благодаря драйвовым кавер-видео, многие из которых уже полюбились пользователям Youtube.

Вход свободный.