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Ahenu

Ahenu

Ahenu — это проект российского гитариста и мульти-инструменталиста Вячеслава Ярового. В активе артиста также участие в популярной метал-группе Save, интернациональном проекте Ahenu & David Catan (USA, acoustic & vocal). Ahenu — это море сочной #edm/ #dubstep и #drumandbass музыки, приправленной ревущей гитарой и умопомрачительной импровизацией.

Ahenu — диджей с гитарой в руках. Музыкант много гастролирует и выступает в центральном регионе России. Также проект Ahenu набирает популярность в Интернет-пространстве благодаря драйвовым кавер-видео, многие из которых уже полюбились пользователям Youtube.

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
29 апреля 2017, суббота
22:00
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