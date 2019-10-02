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Я шагаю по Москве

Я шагаю по Москве

В «Октаве» пройдет спектакль молодого театрального режиссера Семёна Серзина. Спектакль «Я шагаю по Москве» представили сначала в Москве, в Community Stage, а потом в Петербурге. В Невидимом театре любят этот формат, и смотреть его стоит хотя бы затем, чтобы почувствовать живой процесс создания: что добавится, что изменится? Обрастёт ли художественное целое новой плотью или, напротив, сбросит лишнее?

Молодой режиссёр явно питает слабость к диссидентствующим творцам с раненой душой (Володин, Довлатов, Башлачёв, Летов, Рыжий…).

Семен посвящает им тёплые квартирники (в случае с Рыжим это скорее «дворник»), в которых не столько описывает или анализирует, сколько ловит и транслирует впечатление. И в новом спектакле по дневникам и стихотворениям Геннадия Шпаликова этот его импрессионизм достигает высшей точки.

 

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
16 октября 2019, среда
19:00
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Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Запрещенные барабанщики
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19 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 800 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
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