В «Октаве» пройдет спектакль молодого театрального режиссера Семёна Серзина. Спектакль «Я шагаю по Москве» представили сначала в Москве, в Community Stage, а потом в Петербурге. В Невидимом театре любят этот формат, и смотреть его стоит хотя бы затем, чтобы почувствовать живой процесс создания: что добавится, что изменится? Обрастёт ли художественное целое новой плотью или, напротив, сбросит лишнее?

Молодой режиссёр явно питает слабость к диссидентствующим творцам с раненой душой (Володин, Довлатов, Башлачёв, Летов, Рыжий…).

Семен посвящает им тёплые квартирники (в случае с Рыжим это скорее «дворник»), в которых не столько описывает или анализирует, сколько ловит и транслирует впечатление. И в новом спектакле по дневникам и стихотворениям Геннадия Шпаликова этот его импрессионизм достигает высшей точки.