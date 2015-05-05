Художественное оформление и постановка артистов театра.

Действие драматического концерта построено на коротких эпизодах из жизни военных лет. Настоящие герои, обыкновенные солдаты, парни, девушки, женщины и мужчины — также, как и мы с вами, влюбляются, переживают разлуку, совершают поступки, просто радуются жизни. Только вся многогранная полнота этой обыкновенной человеческой жизни насквозь пронизана одним общим всенародным горем — настоящей Войной. Ощущение Войны накладывает отпечаток на каждую душу, каждый понимает, что проходит ужасное испытание — суметь остаться настоящим Человеком!

В спектакле-концерте затронуто сразу несколько действенных линий, за развитием которых стоит один огромный конфликт между двух необъятных стихий — разрушительной силы Войны и всеобъемлющей спасительницы-Любви. Война и Любовь — две главные противостоящие стихии, воплощение которых в стильной поэтической форме тоже увидит зритель.

В спектакле прозвучат музыкальные номера и всенародно любимые песни военных лет, которые исполняют артисты театра. Основным стержнем спектакля-концерта является то самое светлое ощущение радости и гордости за необыкновенный человеческий подвиг нашего Русского Народа, сумевшего защитить полмира от рабства и ужаса, сумевшего отстоять право жить и быть настоящими!

В спектакле заняты артисты: Алексей Яблонский, Марина Лагутина, Ирина Товологина, Максим Казанцев, Наталья Илецкая, Дмитрий Сокольцов, Егор Гречнев и другие.