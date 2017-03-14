Страсти по-французски

Неповторимый шарм данной постановке придаёт тонкий и искромётный французский юмор, а также удивительное обаяние самой Франции, где и происходит данное действо.

Весь текст постановки строится на разнице в речи бывшего учителя словесности, буквально помешанного на сложных фразеологических оборотах, и полуграмотной речи проституток и сутенеров. Представителям парижских низов речь Альбера непонятна до такой степени, что они принимают его за иностранного криминального «авторитета».

Искрометная авантюрная комедия по пьесе А. Рейно-Фуртона «Мужчина и женщины» в постановке Народного артиста России Владимира Стеклова, в которой судьбы представителей разных социальных слоев переплетаются самым неожиданным и невероятным образом, подарит зрителям массу поводов для смеха и прекрасную возможность полноценно отдохнуть от повседневных забот.

Билеты от 700 Р.