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Старый Новый год в ТЮЗе

Старый Новый год в ТЮЗе

Тульский театр юного зрителя приглашает отметить Старый Новый год. У театра есть добрая традиция — в этот день собирать старых друзей и показывать им весёлые, порой острые, с перчинкой, фантазии на заданную тему. Все сотрудники театра произвольно делятся на группы, каждая из которых готовит капустник.

Разнообразие юмора, талантливая подача, актуальные темы — всё это подарят вам, если придёте скоротать часок-другой, а то и третий, в хорошей компании. Вас не только повеселят, но и угостят пирожками. Аналогов этому зрелищу в Туле нет!

P. S. Не забудьте оставить юных зрителей дома!

Стоимость: 370−400 р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
13 января 2020, понедельник
18:30
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Bon Voyage
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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21 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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