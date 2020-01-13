Старый Новый год в ТЮЗе
Тульский театр юного зрителя приглашает отметить Старый Новый год. У театра есть добрая традиция — в этот день собирать старых друзей и показывать им весёлые, порой острые, с перчинкой, фантазии на заданную тему. Все сотрудники театра произвольно делятся на группы, каждая из которых готовит капустник.
Разнообразие юмора, талантливая подача, актуальные темы — всё это подарят вам, если придёте скоротать часок-другой, а то и третий, в хорошей компании. Вас не только повеселят, но и угостят пирожками. Аналогов этому зрелищу в Туле нет!
Стоимость: 370−400 р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
13 января 2020, понедельник
18:30
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
14 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽