Старый Новый год в ТЮЗе

Тульский театр юного зрителя приглашает отметить Старый Новый год. У театра есть добрая традиция — в этот день собирать старых друзей и показывать им весёлые, порой острые, с перчинкой, фантазии на заданную тему. Все сотрудники театра произвольно делятся на группы, каждая из которых готовит капустник.

Разнообразие юмора, талантливая подача, актуальные темы — всё это подарят вам, если придёте скоротать часок-другой, а то и третий, в хорошей компании. Вас не только повеселят, но и угостят пирожками. Аналогов этому зрелищу в Туле нет!

P. S. Не забудьте оставить юных зрителей дома!

Стоимость: 370−400 р.