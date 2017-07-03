«Спящая красавица» — сказочный балет для детей и взрослых в двух актах в исполнении Русского национального классического балета.

Принцесса Аврора, дочь короля Флорестана XIV, засыпает вечным сном, уколовшись о веретено в день празднеств по случаю своего совершеннолетия — такова месть злой феи Карабос, которую королевский церемониймейстер Каталабют некогда забыл пригласить среди других фей на крестины принцессы. Сто лет спустя, с помощью доброй феи Сирени, принц Дезире во время охоты проникает в спящий лес, где видит Аврору и пробуждает ее поцелуем. Их счастливая любовь разрушает злые чары феи Карабос.

«Спящая красавица» (опус 66) — это второй из трех балетов П.Чайковского. Оригинальный сценарий был задуман Иваном Всеволожским и основан сказке Шарля Перро «La Belle au bois Dormant». Балетмейстером оригинальной постановки был Мариус Петипа, непревзойденный балетмейстер Имперского балета. Премьерный показ прошел в Мариинском Театре в Санкт-Петербурге, России, в 1890 году. Работа расценена как самое прекрасное музыкальное сопровождение балета композитора и стала одним из самых известных балетов классического репертуара.

25 мая 1888 года к Чайковскому обратился дирижер Имперских Театров в Санкт-Петербурге Иван Всеволожский о возможной музыкальной композиции балета, основанного сказке Шарля Перро. Чайковский не постеснялся взяться за дело с оплатой, хотя он знал, что его единственный предыдущий балет «Лебединое Озеро» не встретили с большим энтузиазмом на этой стадии его карьеры. Сценарий балета Чайковский разработал на основе версии Братьев Гримм работы Перро «Dornroschen», которая заканчивается тем, что родители принцессы (Король и Королева), переживавшие этот столетний сон, празднуют свадьбу принцессы и принца, хотя Всеволожский мудро включил некоторых из героев Перро из других историй в балет, например, Кота в Сапогах и Красную шапочку. Независимо от этого, Чайковский был счастлив сообщить дирижеру Имперского Театра, что он имел большое удовольствие изучить работу и ушел с адекватным вдохновением, чтобы воздать этому должное.

Премьера балета получила в прессе более благоприятные почести, чем «Лебединое Озеро». К 1903 году «Спящая красавица» была вторым самым популярным балетом в репертуаре Имперского Балета, будучи поставленной 200 раз только за 10 лет. В 1999 году Кировский Балет восстановил оригинальную постановку 1899 года, включая воспроизводство оригинальных составов и костюмов.

В спектакле принимают участие артисты Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Художественный руководитель Анна Нехлюдова.

Цена билета 500−1300 Р.