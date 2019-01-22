Балет «Спящая красавица»

В Тульской филармонии им. Михайловского состоится сказочный балет П. И. Чайковского для детей и взрослых в исполнении Классического русского балета (г. Москва).

Сценарий И. А. Всеволожского и М. Петипа по сказкам Ш. Перро. Период создания — с октября 1888 г. по август 1889 г.

Сюжет: Принцесса Аврора, дочь короля Флорестана XIV, засыпает вечным сном, уколовшись о веретено в день празднеств по случаю своего совершеннолетия — такова месть злой феи Карабос, которую королевский церемониймейстер Каталабют некогда забыл пригласить среди других фей на крестины принцессы. Сто лет спустя, с помощью доброй феи Сирени, принц Дезире во время охоты проникает в спящий лес, где видит Аврору и пробуждает ее поцелуем. Их счастливая любовь разрушает злые чары феи Карабос.

«Классический Русский балет» — успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году, но за тринадцать лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Спектакли Классического Русского балета с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции, Казахстане и др.