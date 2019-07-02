Сказание о деве Тулянке и Засечной черте
В Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль в рамках проекта «Тульский Кремль 500 — комплекс мероприятий «Страницы истории в музыке».
В основу сценария «Сказание о деве Тулянке и Засечной черте» легли интереснейшие, удивительные исторические открытия, результаты работ археологов, уникальные строки хроник и летописных документов. Впервые на сцене оживут и поведают свои тайны персонажи древней истории нашей малой родины. Музыкальный проект «Сказание о деве Тулянке и Засечной черте» в исполнении фольклорного ансамбля «Услада» обещает стать одним из ярчайших событий в культурной жизни региона и одной из важнейших страниц празднования 500-летия Тульского кремля и создания Большой Засечной черты.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула
6 июля 2019, суббота
21:00