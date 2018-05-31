Саломея - 20 лет спектаклю

Спектакль «Саломея» начинается и заканчивается сценой суда над ее автором Оскаром Уайльдом. Невозмутимо спокойный, безукоризненно одетый, с изящным мундштуком в начале. Измученный, страдающий, с обнаженным торсом — нет, с обнаженной душой — в конце.

А в центре — библейская история о тайне Любви и Смерти, стремлении к счастью, но погружении в страдание. Жесткость красных и черных тканей. И нежнейшая уайльдовская поэзия. Любовь молодого сирийца к царевне Саломее: «Она как нарцисс, колеблемый ветром… Она похожа на серебряный цветок». И смерть его. Любовь Саломеи к пророку Иоканаану: «Твое тело белое, как лилии луга, который никогда не косили». И — смерть ее. Любовь Ирода к дочери жены своей Иродиады: «Ты будешь танцевать босая! Твои маленькие ножки будут как белые голубки». И его смерть — духовная. Та, что страшнее физической. Та, за которой ничего нет, кроме саморазрушения.

Но несмотря на трагический финал не остается ощущения безнадежности. Необыкновенная энергия наполняет все пространство от сцены до дальних уголков зала, вырывается на улицу. При работе над «Саломеей» использовалась специальная система медитации, освобождающая мозг от любых мыслей. «Если бы мои артисты хоть на мгновение задумались во время исполнения упражнений ай-кидо о теле, о том, что ему грозит увечье, то они не смогли бы совершить тех фантастических движений, которые они выполняли с легкостью и бестелесностью», — написал Роман Виктюк.

Круг замкнулся. И суд состоялся. И остается только «собрать по кусочкам смятое и изорванное кружево воображения», которое одно питает Любовь, ту, что вырастает из страдания и преодолевает его.

В спектакле «Саломея» заняты актеры:

Оскар Уайльд, Ирод Антипа — Александр Дзюба

Саломея, Альфред Дуглас-Бози — засл. артист России Дмитрий Бозин

Мать Уайльда, Иродиада — засл. артистка России Людмила Погорелова

Роберт Росс, Иоканаан — Иван Никульча

И др.

Постановка, пластическая партитура и музыкальное оформление Романа Виктюка.

Хореография Аллы Духовой.

Подробная информация по тел.:

588-000, 8 (905) 621-60-02.

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2А) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.

Стоимость: 1000 - 2200 р.