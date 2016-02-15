Rock-n-roll на закате

Режиссер-постановщик: почетный деятель искусств города Москвы Андрей Любимов

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Художник по костюмам: Елена Погожева

Балетмейстер: Валерий Сухов

Музыкальный руководитель спектакля: Заслуженный работник культуры России Лариса Козлова

Видеорежиссер: Марк Костыряченко

Кто из нас хоть раз не был зрителем сериала с непременной историей любви?

Михаил Хейфец предлагает посмотреть мини сериал из жизни Мужчины и Женщины. Действие может происходить, где угодно, когда угодно, в какой угодно стране, а время действия одно — наши дни.

Клубы по интересам необыкновенно популярны: есть общество рыболовов и охотников, нумизматов, филателистов, шахматистов, любителей бега… Наша героиня записалась в танцевальный клуб. Ну, сколько можно сидеть в четырех стенах? Жизнь устоялась, дети, внуки… Все есть! Но чего-то не хватает! Может быть, чьей-то улыбки, доброго взгляда, взаимной заботы…

Движение — это жизнь! Она записалась танцевать рок-н-ролл! И Он, наш герой, пришел туда же. Их поставили в пару. И Она, наша героиня, ему даже понравилась… Вдруг без объяснений, по-английски, Он исчезает!

И вот Она стоит у его квартиры, с апельсинами, и требовательно звонит!

Откроет ли наш герой дверь? Сумеют ли они найти общий язык? Понять друг друга? Что их ждет? Общая дорога, или эгоизм одиночества возьмет верх? Подарит ли им судьба шанс станцевать свой танец?

Михаил Хейфец написал нежнейшую пьесу о мужчине и женщине, полную ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. Зрителям предстоит увидеть волнующий спектакль и, может быть, также как и нашим героям, сделать свой выбор.

Действующие лица и исполнители: