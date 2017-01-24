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Школа Райкина в Ясной Поляне: Про животных и людей

Школа Райкина в Ясной Поляне: Про животных и людей

В доме культуры «Ясная Поляна» выступят студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина с класс-концертом «Про животных и людей».

В спектакле «Про животных и людей» перед зрителями предстанут ламы, лори, черепахи, верблюды — «животные» в актёрском исполнении студентов 2-го курса ВШСИ (мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского). Словно в перевёрнутом калейдоскопе их сменят «люди» и не менее смешные, трогательные, ностальгически-пронзительные наблюдения за ними.

Вторая часть спектакля — время оглушительных музыкальных пародий. Зрителей ждут точные музыкальные наблюдения за Гариком Сукачевым, Димой Биланом, Леонидом Утесовым, группой «Король и Шут» и другими современными и не очень исполнителями. В довершение шаржевой программы — пародия на известную передачу «Кто хочет стать миллионером».

Стоимость билета — 400 Р.

Билеты можно приобрести:

  • Галерея «Ясная Поляна»
    +7 (4872) 47-35-80, +7−905−622−82−35
    Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»
    Режим работы: вторник — воскресенье 11.00 — 19.00, выходной — понедельник
  • Дом культуры «Ясная Поляна»
    Ясная Поляна, 142-а
    +7−915−690−01−55
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Тел.:
18 февраля 2017, суббота
14:00
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