Школа Райкина в Ясной Поляне: Про животных и людей
В доме культуры «Ясная Поляна» выступят студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина с класс-концертом «Про животных и людей».
В спектакле «Про животных и людей» перед зрителями предстанут ламы, лори, черепахи, верблюды — «животные» в актёрском исполнении студентов 2-го курса ВШСИ (мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского). Словно в перевёрнутом калейдоскопе их сменят «люди» и не менее смешные, трогательные, ностальгически-пронзительные наблюдения за ними.
Вторая часть спектакля — время оглушительных музыкальных пародий. Зрителей ждут точные музыкальные наблюдения за Гариком Сукачевым, Димой Биланом, Леонидом Утесовым, группой «Король и Шут» и другими современными и не очень исполнителями. В довершение шаржевой программы — пародия на известную передачу «Кто хочет стать миллионером».
Стоимость билета — 400 Р.
Билеты можно приобрести:
-
Галерея «Ясная Поляна»
+7 (4872) 47-35-80, +7−905−622−82−35
Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»
Режим работы: вторник — воскресенье 11.00 — 19.00, выходной — понедельник
-
Дом культуры «Ясная Поляна»
Ясная Поляна, 142-а
+7−915−690−01−55