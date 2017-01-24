Школа Райкина в Ясной Поляне: Про животных и людей

В доме культуры «Ясная Поляна» выступят студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина с класс-концертом «Про животных и людей».

В спектакле «Про животных и людей» перед зрителями предстанут ламы, лори, черепахи, верблюды — «животные» в актёрском исполнении студентов 2-го курса ВШСИ (мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского). Словно в перевёрнутом калейдоскопе их сменят «люди» и не менее смешные, трогательные, ностальгически-пронзительные наблюдения за ними.

Вторая часть спектакля — время оглушительных музыкальных пародий. Зрителей ждут точные музыкальные наблюдения за Гариком Сукачевым, Димой Биланом, Леонидом Утесовым, группой «Король и Шут» и другими современными и не очень исполнителями. В довершение шаржевой программы — пародия на известную передачу «Кто хочет стать миллионером».

Стоимость билета — 400 Р.

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