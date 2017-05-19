Совместный проект Тульского академического театра драмы и Государственного мемориального историко -художественного и природного музея-заповедника Василия Поленова — пьеса Саввы Мамонтова. Композитор — Василий Поленов.

Режиссер-постановщик — заслуженный работник культуры России Лариса Козлова.

Художник-постановщик — Ирина Блозина.

Художник по костюмам — Елена Погожева.

Балетмейстер-постановщик — Валерий Сухов.

Смерть или вечное изгнание из Родины — солнечной морской Эллады — такая «награда» уготована юному скульптору Агесандру, создавшему прекрасную мраморную статую богини Афродиты. Дивная красота ее — ослепительна. Кажется, что под холодным мрамором течет горячая кровь, что она вот-вот задышит и оживет, сойдя со своего пьедестала. Увы, Клевета и Зависть разрушают мир и всеобщую радость. Судилище жрецов выносит вердикт: Агесандр виновен в нарушении всех духовных канонов и догматов. Ведь глядя на статую, людей охватывают не смирение и скорбь, а страстная жажда любить и жить! Как он посмел воплотить в Афродите свою личную мечту, вдохновленный красотой живой женщины — своей возлюбленной Данаэ?! Несмотря на трагическое завершение сюжета действа, в душе у зрителей остается свет и радость, как от всего изобразительного творчества великого деятеля русского искусства Василия Дмитриевича Поленова (1844−1927 г. г.).

Мало кто знает, что Василий Поленов, известный всем, как автор картин «Московский дворик», «Золотая осень», «Христос и грешница», «Призраки Эллады», отличался редкой разносторонностью творчества. Исторический живописец и пейзажист, автор картин на бытовые сюжеты, график, он был еще театральным декоратором и незаурядным архитектором, обладал талантом музыканта и композитора, с успехом пробовал себя на любительской сцене в качестве актера и режиссера. Он активно работал в области народного театра. Создал секцию содействия фабричным, деревенским, школьным театрам.

Наш спектакль создан по пьесе, которую написал знаменитый российский меценат Савва Мамонтов. «Мы сошлись с Мамонтовым, — писал Поленов, — в стремлении сюжетами и обстановкой, взятыми из мира истории и сказки, поднять детей от обыденной жизни в область героизма и красоты». Автором музыки к спектаклю является Василий Поленов. Она включает в себя живые музыкальные картины древней Греции, народные греческие танцы.

В работе над спектаклем театру очень помогла заместитель директора музея-усадьбы Поленово Наталья Николаевна Грамолина — жена внука Василия Дмитриевича Поленова. Она предоставила участникам спектакля чудом уцелевший клавир «Призраков Эллады», вдохновляла своими рассказами, познакомила с богатейшим изобразительным архивом.

Сценическую историю «Призраки Эллады» не назовешь успешной. Впервые произведение было исполнено в 1906 году в большом зале Московской консерватории силами педагогов и студентов. Несколько лет спустя — на сцене народного дома в Тарусе. В 2012 году состоялось ее концертное исполнение в Воронеже академическим симфоническим оркестром филармонии с привлечением молодых солистов Воронежского оперного театра.

С тех пор и до сегодняшнего дня «Призраки Эллады» никто не слышал. Наш спектакль расширит представления зрителей о достижениях нашей отечественной культуры.

Действующие лица и исполнители: