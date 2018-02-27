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Последняя ночь Дон Жуана

Последняя ночь Дон Жуана

На протяжении веков театр по-разному представлял образ рокового соблазнителя Дон Жуана.  Он был вольнодумцем и циником, блестящим дуэлянтом и покорителем женских сердец, искателем идеала вечной молодости, натурой трагической, познавшей любовь. 
Один из ответов о том, каков этот персонаж на самом деле, дает драматург Э.-Э. Шмитт, (обладатель премий Мольера, Французской академии, «Квадрига» с формулировкой «мудрость смеха») в своей современной пьесе. 
По сюжету Дон Жуан приглашен на бал, где его ждут пять женщин разного возраста и различного происхождения, но не для приятного времяпровождения… Герцогиня де Вобринкурт произносит жестокий вердикт: все присутствующие – жертвы Дон Жуана, и он должен искупить свою вину самым страшным для себя образом – женитьбой на одной из жертв… Раскаты грома подтверждают серьезность ее слов. К решению о неотвратимости наказания Герцогиню подвиг ее любимец павлин. (Павлин – еще одна тайна в истории о Дон Жуане)!

Метаморфозы, мистические знаки судьбы, женская фантазия переплетаются в спектакле самым неожиданным образом. А Дон Жуан? Полон ли он прежней страсти, или готов покориться уготованной судьбе? Чего он хочет: любви, покоя, или гордого одиночества? Дон Жуан, кто ты сегодня? Спектакль о великом обольстителе – настоящий театральный праздник, неподражаемо яркий мир, где музыка, пластика, фантастические костюмы создают завораживающее зрелище, полное огня и страсти!  

Стоимость: от 300Р., льготный-250Р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
8 марта 2018, четверг
18:30
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9 марта 2018, пятница
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30 марта 2018, пятница
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