На высоких каблуках

В далеком 1975 году на курорте в Сочи знакомятся одессит Костя и москвичка Вера. Молодые люди, хотя и находятся в браке, все же поддаются минутной слабости. Следующий отпуск влюбленные снова проводят вместе. Идут годы, олимпиада 80-х сменяется сухим законом, челночниками, развалом Союза. Меняются и города, но чувства остаются прежними и все такими же яркими.

Они встречаются тайно, под разными предлогами в разных городах мира. В их жизнях многое меняется, но они продолжают встречаться. Каждое их свидание — яркое и незабываемое. История о многолетней и неувядающей любви, забавная и немного печальная.

На сцене живая музыка исполняется лауреатом конкурса «Большая Разница» Иваном Замотаевым. Саундреком стали известные песни советского времени. Концертные номера — знакомые и полюбившиеся многим песни — подчеркивают ключевые моменты в течение жизни героев.

Театр-постановщик: Творческое объединение «ТелеТеатр».

Режиссёр: Александр Нестеров.

В ролях: Нонна Гришаева, Сергей Белоголовцев, Эвклид Кюрдзидис, Иван Замотаев.

Автор: Мардань Александр.

Телефоны для справок: 79−03−86, 8−905−621−60−02.