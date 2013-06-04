Главный герой пьесы обедневший дворянин Кузовкин проживает у помещика Корина, человека состоятельного и деспотичного. Драма человеческих отношений показывается на фоне аскетичных декораций, что создает эффект падения четвертой стены. Такая близость зрителя и актера обостряет все нюансы игры, малейшая фальш может оказаться роковой для всей постановки.

Актеры прекрасно вживаются в атмосферу «Нахлебника». В роли Кузовкина — заслуженный артист Р. Ф. Андрей Сидоренко. Флегонт Александрыч Тропачев в исполнении Алексея Соловьева.

Несмотря на комедийный жанр, некоторые сцены кажутся ужасающими и шокирующими, например эпизод с шутовским колпаком, в который помещик нарядил Кузовкина. Более точным определением жанра будет, скорее, трагическая комедия.