Тульский муниципальный театр «Эрмитаж» представит премьеру трагикомедии в 2-х действиях «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского «Кто хочет спать с миллионером или Полет по касательной».

Одиночество. Как тщательно героини спектакля скрывают его друг от друга. А ведь им совсем не так весело и беззаботно, как они демонстрируют это. Каждая из них старается доказать своим подругам, что не выходит замуж только из-за того, что дорожит своей свободой и готова променять ее только на обладателя очень толстого кошелька. За всеми их рассказами скрываются глубокая печаль и отчаяние, и наблюдая за сюжетом, зритель угадывает в каждой шутке боль и тоску по настоящей сильной любви.

Спектакль несколько лет назад уже ставился в «Эрмитаже» И. Небольсиным. На этот раз за постановку в целом взялся художественный руководитель и главный режиссер театра Сергей Мазанов, в предыдущей версии создававший сценографию и костюмы действующих лиц.

Неожиданностью в новой версии спектакля стала персона самого миллионера, отнюдь не совпадающая с оригинальной концепцией Котляровского. В постановку вторгся цирк! Со всеми его чудесами и сюрпризами.

В общем, новые «Миллионерши» от театра «Эрмитаж» — это нечто совершенно феерическое и непредсказуемое!

Предварительный заказ билетов по тел. 41−27−32 и 71−78−11.