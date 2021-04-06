афиша
афиша
Регистрация
Маленькие трагедии

Маленькие трагедии

16 апреля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».

В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.

Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
16 апреля 2021, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Нрав
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.