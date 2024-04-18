Любовная отповедь
21 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
21 апреля 2024, воскресенье
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