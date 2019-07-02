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Любопытный медвежонок

Любопытный медвежонок

В Тульском государственном театре кукол состоится премьера спектакля-игры под названием «Любопытный медвежонок».

Медведи — это такие невероятные затейники! Их забавная неуклюжесть иногда приводит к тому, что они из своих далеких созвездий скатываются на землю, чтобы завести здесь новые знакомства. А на Земле, сами понимаете, есть много кого, с кем подружиться не мешало бы. Вот ползет по листику гусеница, желающая полакомиться сладким яблоком. Поглядишь вниз — там скачет куда-то по делам изумрудная лягушка. Посмотришь вверх — в гнезде разевают рты проголодавшиеся птенцы. Отвлечешься на минуту — и вот уже не гусеница перед тобой, а роскошная, танцующая в воздухе бабочка!

Очень много нового узнает о земном мире Медвежонок — совсем так, как понемногу постигают и осваивают его наши зрители, самые маленькие, самые любознательные и самые благодарные. Впервые знакомясь с театром, они имеют возможность не только посмотреть и удивиться, но и потрогать, погладить, потопать и похлопать, попеть и потанцевать. Очень здорово в нашем «Бэби-театре»! А главное, тут не посмотрят на твой возраст — подойдёт любой, даже до неприличия юный.

В спектакле заняты актёры:

  • Антон Акимов
  • Татьяна Еремеева
  • Алишер Жумаев
  • Кристина Уткина

Режиссёр-постановщик, музыкальное оформление — Любовь Пахомова
Сценография, куклы, костюмы — Надежда Ванина
Балетмейстер — Инна Юрина

Стоимость: 250−400 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
23 июля 2019, вторник
17:00
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