Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь, Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Иоганн Штраус написал партитуру оперетты «Летучая мышь» всего за шесть недель, и не было еще в театре музыки более солнечной и ликующей. Кусочек веселой хроники родного, обожаемого города, увиденный его художником, — вот что такое «Летучая мышь». Она — плоть от плоти Вены так же, как и все творчество Иоганна Штрауса.

Действие спектакля строится по законам игры, обмана, веселого розыгрыша. Все прячутся под масками, каждый выдаёт себя за кого-нибудь другого: служанка за госпожу, поклонник за мужа. Каждый акт имеет свою собственную тональность: грациозная бытовая комедия в первом акте, бурный разлив хмельного праздника во втором и комический, гротесковый третий акт, разъясняющий все недоразумения.

Премьера «Летучей мыши» состоялась 5 апреля 1874 года. Через два года оперетта насчитывала уже сто представлений в одной лишь Вене. Затем последовал ошеломляющий успех в Париже, потом она завоевала подмостки Англии, Италии, России, Скандинавии, Америки, Индии, Австралии.

«Летучая мышь» вступила во второе столетие. Она не сходит со сцен и афиш, ее оркестровые и вокальные номера исполняются в симфонических концертах лучшими музыкантами мира. Неувядаемое очарование ее мелодий все так же покоряет зрителей.

В нашем театре оперетта «Летучая мышь» была поставлена в 1981 году (премьера — 15 июля). 15 октября 1981 года этим спектаклем было открыто помещение Белорусского государственного академического музыкального театра. В 2001 году спектакль был капитально возобновлен.